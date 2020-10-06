Корабль для достройки Северного потока-2 еще раз изменил курс

Судно Академик Черский / Reuters

Российское судно-трубоукладчик Академик Черский, которое в минувший четверг ушло из германского порта Мукран, после четырех суток нахождения на рейде взяло курс на Калининград.

Об этом сообщается на специализированном портале MarineTraffic.

Планируется, что Академик Черский дойдет до порта Калининграда 7 октября нынешнего года. На данный момент там находятся два российских судна снабжения ‒ Иван Сидоренко и Остап Шеремета. Как утверждают эксперты, что при помощи данных судов корпорация Газпром и компания Nord Stream 2 собираются достроить газопровод Северный поток-2.

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