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Корабль для достройки Северного потока-2 еще раз изменил курс

6 октября 2020, 10:02

Многомесячные блуждания по акватории северных морей судна Академик Черский пока не заканчиваются.

Северный поток-2
Судно Академик Черский / Reuters

Российское судно-трубоукладчик Академик Черский, которое в минувший четверг ушло из германского порта Мукран, после четырех суток нахождения на рейде взяло курс на Калининград.

Об этом сообщается на специализированном портале MarineTraffic.

Планируется, что Академик Черский дойдет до порта Калининграда 7 октября нынешнего года. На данный момент там находятся два российских судна снабжения ‒ Иван Сидоренко и Остап Шеремета. Как утверждают эксперты, что при помощи данных судов корпорация Газпром и компания Nord Stream 2 собираются достроить газопровод Северный поток-2.

Северный поток-2 новости - что было ранее:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
  • После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2 судно Академик Черский газопровод Газпром
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