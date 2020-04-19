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"Тяжело и страшно": шведская лыжница описала симптомы китайской хвори

19 апреля 2020, 17:29

Шведка на протяжении восьми дней мучилась от высокой температуры, а потом загремела в больницу с диагнозом коронавирус.

Дженни Эберг / Facebook спортсменки

Опасный коронавирус не щадит никого, даже спортсменов.  Недавно шведская призерка юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам Дженни Эберг заразилась коронавирусом и описала, как проходит болезнь.

На протяжении восьми дней 30-летняя шведка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована — в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.

"У меня серьезно поднялась температура, в течение восьми дней она держалась на отметке 40 градусов. У меня пропало обоняние. Температура не спадала, я не вылезала из постели. После того, как я потеряла сознание, меня отправили в больницу. Поставили капельницу с кислородом. Это было действительно тяжело и страшно. Мне никогда еще не было так плохо", – сказала Эберг в интервью Aftonbladet.

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По словам спортсменки многие недооценивают опасность всего происходящего.

"Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьёзность ситуации", — заявила Эберг.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что коронавирус сегодня в Украине только набирает обороты, цифры опять шокируют. По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека. Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Напомним, ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.

спорт коронавирус карта коронавирус Швеция
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