Кремль хочет запретить россиянам увольняться со службы во время "спецоперации" - Генштаб

Российским оккупантам официально запретят разрывать контракты во время войны / коллаж фото Reuters

Российские власти хотят официально запретить солдатам и офицерам разрывать контракты во время проведения "спецоперации". Местные чиновники начали подготовку к внесению изменений в законодательство. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Отдельно хочу отметить, что руководством Российской Федерации с целью прекращения оттока личного состава из рядов Вооруженных сил осуществляется подготовка изменений в законодательные акты в части, касающейся запрета увольнения со службы во время действия военного положения или проведения так называемой "специальной военной операции", — сказал Громов.

Он добавил, что большое количество российских гражданских не хочет идти на войну против Украины. Из-за войны даже существенно уменьшилось количество новых курсантов в высших военных учебных заведениях.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили бывшую командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру. Террористку с кличкой "Корса" украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 "Град". Она была уничтожена на фронте.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

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