"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищем

Алексей Тесля
25 января 2026, 20:32
Как не лепили образ мачо, Владимир Путин был бы смехотворен, считает Мария Максакова.
Владимир Путин терпит неудачи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

Важное из заявлений Максаковой:

  • Путин смехотворен, по всем фронтам ему летят пощечины и щелбаны
  • Диктатор РФ уже стал похож на пугало огородное

Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала вопрос о провали создания образа мачо для диктатора РФ Владимира Путина.

"Как не лепи образ мачо, Путин был бы смехотворен, ведь по всем фронтам ему летят пощечины и щелбаны", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

Оперная певица напомнила о тотальных провалах российского диктатора на международной арене.

"Вот уже и какой по счету танкер арестован, и все диктатуры, которые он поддерживал, свергаются одна за другой. Он и так уже пугало огородное, а станет еще более нелепым, если лепить ему образ мачо. Наверное, чтобы не вызывать у обывателей когнитивный диссонанс, Путину решили несколько поменять образ, дабы не напрашиваться", - добавила Максакова.

Смотрите видео - чат с Марией Максаковой:

Бунт против Путина: мнение эксперта

Российский оппозиционный политолог Игорь Эйдман считает, что внутренняя обстановка в России в 2026 году может стать серьёзным вызовом для Владимира Путина. По его мнению, раздражение и недовольство в ближайшем окружении главы Кремля будут усиливаться. Эйдман допускает, что уже в следующем году могут появиться теоретические предпосылки для попытки смены власти в стране.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни дома

