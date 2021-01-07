Лукашенко пожаловался, что беларусы не понимают его политику

Александр Лукашенко убежден ‒ в Беларуси и в мире в целом постоянно идут информационные войны
Александр Лукашенко признался ‒ он мечтает о том, чтобы люди, живущие в Беларуси, понимали ту политику, которую ему приходится проводить.
Об этом сообщает портал БелТА. Свое заявление Лукашенко сделал в четверг, 7 января, посещая в праздник Рождества Крестовоздвиженский храм в Минске.
"Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома", ‒ сказал он.
Лукашенко убежден ‒ в Беларуси и в мире в целом постоянно идут информационные войны и развернулась "страшная драка" за умы людей.
"Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое - то, что принадлежит нам", ‒ заявил Лукашенко.
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Ситуация в Беларуси – выборы, протесты и нелегитимный президент Лукашенко: основные факты
- В стране в начале августа прошли выборы президента и вспыхнули массовые акции протеста. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что по официальным данным Александр Лукашенко лидировал в избирательной гонке с огромным отрывом. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях.
- Участники акций протестов требовали перемен, а силовики крайне жестоко с ними расправлялись – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Западные страны осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы.
- Лукашенко решил остаться на посту президента, его инаугурация была организована тайно.
- На Западе Лукашенко не признали легитимным белорусским лидером, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября.