Лукашенко пожаловался, что беларусы не понимают его политику

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко признался ‒ он мечтает о том, чтобы люди, живущие в Беларуси, понимали ту политику, которую ему приходится проводить.

Об этом сообщает портал БелТА. Свое заявление Лукашенко сделал в четверг, 7 января, посещая в праздник Рождества Крестовоздвиженский храм в Минске.

"Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома", ‒ сказал он.

Лукашенко убежден ‒ в Беларуси и в мире в целом постоянно идут информационные войны и развернулась "страшная драка" за умы людей.

"Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое - то, что принадлежит нам", ‒ заявил Лукашенко.

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