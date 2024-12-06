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Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже: СМИ раскрыли подробности встречи

Руслана Заклинская
6 декабря 2024, 22:24
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Президент Франции проведет встречу с украинским и американским коллегой перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери.
Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже: СМИ раскрыли подробности встречи
Во Франции Макрон встретится с президентом Украины и США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Президент Украины прибудет 7 декабря во Францию
  • Эммануэль Макрон проведет встречу с Зеленским и Трампом

В субботу, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера, пишет Le Figaro.

Как отмечает издание, перед встречей с Зеленским Макрон проведет переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. В 17:00 по Киеву состоится встреча французского президента с Трампом, а в 18:00 - с Зеленским.

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После этого Макрон планирует посетить торжественное мероприятие по случаю открытия Собора Парижской Богоматери. Церемонии открытия Нотр-Дама начнется в 19:00.

В заявлении Елисейского дворца не уточняется, предусмотрена ли отдельная встреча между Трампом и Зеленским, о возможности которой ранее писали СМИ. Также не подтверждено, идет ли речь о двустороннем формате или о потенциальном трехстороннем диалоге с участием Макрона.

Встреча Зеленского с Трампом - что известно

Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.

Сейчас украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком находится в США. Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, провел встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа, советником по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, сенаторами и конгрессменами, на которых обсудил ситуацию на фронте и действия для противодействия планам России.

Напомним, 27 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Тогда Зеленский представил Трампу свой "план победы".

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Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась

Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

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