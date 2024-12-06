Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже: СМИ раскрыли подробности встречи

Кратко:
- Президент Украины прибудет 7 декабря во Францию
- Эммануэль Макрон проведет встречу с Зеленским и Трампом
В субботу, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Об этом сообщила пресс-служба французского лидера, пишет Le Figaro.
Как отмечает издание, перед встречей с Зеленским Макрон проведет переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. В 17:00 по Киеву состоится встреча французского президента с Трампом, а в 18:00 - с Зеленским.
После этого Макрон планирует посетить торжественное мероприятие по случаю открытия Собора Парижской Богоматери. Церемонии открытия Нотр-Дама начнется в 19:00.
В заявлении Елисейского дворца не уточняется, предусмотрена ли отдельная встреча между Трампом и Зеленским, о возможности которой ранее писали СМИ. Также не подтверждено, идет ли речь о двустороннем формате или о потенциальном трехстороннем диалоге с участием Макрона.
Встреча Зеленского с Трампом - что известно
Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.
Сейчас украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком находится в США. Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, провел встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа, советником по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, сенаторами и конгрессменами, на которых обсудил ситуацию на фронте и действия для противодействия планам России.
Напомним, 27 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Тогда Зеленский представил Трампу свой "план победы".
Читайте также:
- "Трамп должен заставить Путина содрогнуться": как победить на переговорах с РФ - СМИ
- "Будут неожиданные решения": Подоляк - о том, чего ожидать от Трампа
- Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора
Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась
Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу".
Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.
Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред