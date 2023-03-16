Если Украина выгонит врага со своей земли, Запад может сказать, что путинский режим не надо валить до конца.

Маломуж рассказал, что ждет Чечню после падения режима Путина / скриншот YouTube

Если режим кремлевского диктатора Владимира Путина окончательно падет, то в Чечне к власти придет оппозиция. Это будет уже однозначно новая Чечня, независимая Ичкерия. Такое мнение в интервью Главреду высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил Маломуж, в случае, если в Кремле удержится жесткий режим, то с Путиным или без него удержится и режим Кадырова и его сына. Но тогда Чечню будет контролировать даже не Кадыров, а соответствующие спецслужбы.

"Сейчас Кадыров еще набрал некоторых баллов, на которых вытребовал у Путина экономическую, клановую независимость. С молодым Кадыровым такой форы не будет - он будет более зависимым от центра, и при отсутствии этого режим падет", - рассказал эксперт.

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То есть если Украина выгонит врага со своей земли, Запад может сказать, мол, на этом остановимся и режим не валим до конца, потому что иначе, в случае развала РФ, возникнет угроза ядерного удара, ведь ядерное оружие останется без контроля.

"В этих условиях, режим будет сохраняться с Кадыровым. И с молодым также, если тот придет к власти. И тогда будет подавляться любая форма инакомыслия, чтобы Чечня не поднялась, потому что тогда это создаст угрозу не только Чечне, но и всему режиму в РФ, Путину или его преемнику. Спецслужбы РФ хорошо знают, что ситуацию лучше потушить в начале, во время первых проявлений, потому что иначе Чечня окажется в войне, а Россия – в большой войне. Поэтому Кавказ в целом и отдельные национальные республики спецслужбы будут особенно контролировать", - пояснил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров зависит от российского диктатора Владимира Путина как в военном и безопасностном плане, так и в финансовом. Без средств Кремля ему будет трудно держать ситуацию в регионе под контролем, поэтому он пытается завоевать и удержать расположение диктатора РФ. Кроме этого, Кадыров уже понял, что его жизнь сегодня зависит от Путина, ведь по всему миру есть много тех, кто хотел бы его смерти.

Российский политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что после проигрыша кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины в Чечне могут разгореться сепаратистские настроения, нынешний одиозный глава республики Рамзан Кадыров будет вынужден их поддерживать.

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