МИД Великобритании обвинил Россию в искажении фактов в деле Навального

Россия должна провести полное и прозрачное уголовное расследование по факту отравления оппозиционера, заявил Доминик Рааб.
Россия искажает факты, касающиеся отравления оппозиционного политика Алексея Навального, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Об этом Рааб написал на своей странице в Twitter.
По его словам, Россия должна прекратить искажать факты в деле Навального.
"Испытал облегчение, услышав о том, что Навальный был выписан из больницы. Желаю ему всего самого лучшего на пути к выздоровлению. Россия должна прекратить попытки исказить факты и провести полное и прозрачное уголовное расследование по факту отравления Навального с применением химического оружия", — написал глава британского дипломатического ведомства.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
- 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
Автор: Адриана Бубновская