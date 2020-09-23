МИД Великобритании обвинил Россию в искажении фактов в деле Навального

Россия искажает дело Навального, заявили в МИД Великобритании / Reuters

Россия искажает факты, касающиеся отравления оппозиционного политика Алексея Навального, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Об этом Рааб написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Россия должна прекратить искажать факты в деле Навального.

"Испытал облегчение, услышав о том, что Навальный был выписан из больницы. Желаю ему всего самого лучшего на пути к выздоровлению. Россия должна прекратить попытки исказить факты и провести полное и прозрачное уголовное расследование по факту отравления Навального с применением химического оружия", — написал глава британского дипломатического ведомства.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: