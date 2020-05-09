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Премьер Грузии рассказал, как изменятся отношения с Киевом из-за Саакашвили

9 мая 2020, 12:47

В Грузии заявили, что отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить отношения с Украиной от авантюристов.

Саакашвили
В Грузии назвали Саакашвили авантюрным политиком / УНИАН

Назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ в Украине спровоцировало международный скандал - Грузия отозвала своего посла для консультаций.

По словам премьер-министра страны Георгия Гахарии, такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.

"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - сказал Гахария, пишет TACC, в субботу, 9 мая.

Также премьер-министр страны добавил, что стратегическим отношениям с Украиной ничего не угрожает.

"Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", - добавил он.

Читайте также"Украины не будет": Саакашвили дал рецепт спасения страныНапомним, ранее в МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также президент Владимир Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии. Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.

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