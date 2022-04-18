Много погибших, раненые с оторванным конечностями: выживший на крейсере Москва рассказал о "месиве" на корабле

Крейсер Москва затонул 14 апреля в Черном море / Коллаж Википедия, Укрпочта

Минобороны РФ отчиталось, что с российского крейсера Москва, который 14 апреля затонул в Черном море, был эвакуирован весь экипаж. Было даже обнародовало видео построения экипажа, но на кадрах видно лишь около сотни военнослужащих. Родственники моряков, которые служили на флагмане Черноморского флота РФ, начали жаловаться, что военных внесли в списки пропавших без вести. А мать одного из вышивших моряков во ссылкой на слова сына поделилась, что на корабле погибли около 40 человек, было очень много раненых, а несколько человек пропали без вести.

Россияне жалуются, что их родственники "исчезли" на крейсере Москва

Житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец 17 апреля написал в запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере Москва.

По словам мужчины, после гибели корабля его сына внесли в списки пропавших без вести, пишет Медуза.

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера Москва, среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Пропал без вести в открытом море?! После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?", — пишет отец оккупанта.

Дмитрий Шкребец попросил читателей распространить его обращение, "чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию".

Мужчина заявил, что намерен посвятить всю жизнь тому, "чтобы правда победила в этой истории".

Егор Шкребец, по словам Дмитрия, был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере Москва он служил в должности корабельного кока. Радио Свобода нашло упоминание кока Егора Шкребца в номере газеты Балтийского флота Страж Балтики от 24 декабря. Там он назван выпускником Ялтинского экономико-технологического колледжа по специальности "повар-кондитер". На иллюстрации к статье изображен тот же молодой человек, что и на фотографиях в посте Дмитрия Шкребца.

Егор Шкребец / Фото со страницы Дмитрия Шкребца во "ВКонтакте"

Отметим, что ранее Дмитрий Шкребец писал в соцсетях, что такой страны как Украина "не должно быть".

Издание Агенство обнаружило еще одну публикацию в соцсетях об исчезновении военнослужащего в результате уничтожения российского ракетного крейсера Москва.

В частности, 47-летняя жительница Санкт-Петербурга Ульяна Тарасова пишет о том, что ее сын Марк Тарасов, "пропал без вести на крейсере".

Журналисты нашли девушку, стоящую рядом с Марком на фото в соцсетях. Она подтвердила, что 15 декабря юноша отправился проходить срочную службу в рядах вооруженных сил РФ.

Марк Тарасов также пропал без вести на крейсере Москва / Фото t.me/agentstvonews

Тем временем мать матроса-срочника Черноморского флота РФ рассказала журналистам, как удалось выжить ее сыну после затопления флагмана Черноморского флота РФ, пишет Novaya Gazeta Europe.

По словам моряка, крейсер Москва был подбит с суши, с украинской стороны. Российский военный говорит, что в корабль попали три ракеты Нептун. После этого начался пожар.

"Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, есть раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили, пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами Нептун", — рассказала женщина.

Она добавила, что на корабле погибли около 40 человек, очень много моряков получили ранения. Несколько человек пропали без вести.

"Раненые преимущественно с оторванными конечностями", — уточняет мать российского солдата.

Женщина рассказала, что когда сын впервые позвонил по телефону после затопления Москвы, то был напуган.

"Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно", — передает слова оккупанта его мать.

Женщина также отметила, что российские СМИ не говорят всех подробностей этого события, потому что министерство обороны РФ "не хочет признавать поражение со стороны Украины".

Как сообщал Главред, ранее журналисты, работающие с технологией OSINT, опубликовали вероятные кадры пылающего крейсера Москва. На фото виднеется судно, очень схожее с флагманом Черноморского флота РФ.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Какой экипаж крейсера Москва

Экипаж российского ракетного крейсера Москва, согласно данным Википедии, составлял 510 человек.

Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера Москва был якобы полностью эвакуирован.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля Москва доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

В свою очередь, спикер Морской охраны Госпогранслужбы заявил, что эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Черном море после потопления ракетного крейсера Москва, который был подбит вечером 13 апреля, погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн. Минобороны РФ подтвердило его смерть.

Журналисты Схем установили личность одного погибшего мичмана. По их данным, на ракетном крейсере погиб Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Сколько стоил крейсер Москва

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Другие новости: