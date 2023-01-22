"Монстр перестанет существовать": генерал пояснил, при каком условии режим Путина сильно ослабится

Генерал Маломуж подчеркнул, что как только диктатор Путин исчезнет, в его окружении начнутся конфликты.

Генерал Маломуж рассказал, при каком условии путинский режим колоссально ослабится / УНИАН, Главред, скриншот

Когда Вооруженные силы Украины начнут мощную наступательную операцию на юге и востоке нашей страны, среди российских военных начнется паника. Захватчики будут убегать, а украинские защитники будут двигаться за ними по пятам вплоть до Крыма. Таким образом ВСУ зайдут на полуостров. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил генерал, такое развитие событий колоссально ослабит путинский режим, и тогда людей из российской верхушки больше будет беспокоить вопрос не захвата Украины, а спасения самих себя.

"Если Путин отойдет от власти, его окружение будет готово договариваться с кем угодно, лишь бы спасти себя от мощного поражения и ответственности в международных судах. У России не будет какой-то сильной коалиции, нет. Знаю этих людей лично, поэтому уверен, что, пока есть силы у Путина, пока он контролирует ситуацию, его окружение будет оставаться объединенным в своих агрессивных намерениях, но, по оперативным данным, эти люди уже не верят в перспективы начавшейся войны", - рассказал Маломуж.

По его словам, как только Путин исчезнет, в его окружении начнутся конфликты. Маломуж подчеркнул, что если кому-то из этих людей удастся объединиться, они смогут на определенный период сохранить за собой власть и будут договариваться со странами-победительницами об условиях, на которых они будут существовать. И эти условия они будут выторговывать за счет ядерного потенциала, ведь это очень сильный аргумент.

"Итак, после исчезновения Путина и его проигрыша на фронте российский монстр перестанет существовать. В России просто не будет единой мощной системы, которая готова вести глобальную войну. Это стопроцентно. Посмотрим, конечно, как война закончится, какими будут потери России, и на каких условиях все это произойдет", - отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Он также отметил, что западные страны, в частности, США не хотели бы начала хаоса в России. На Западе заинтересованы, чтобы были определенные альтернативные силы, которые возьмут на себя ответственность за контроль над ситуацией в РФ и над ядерным оружием, но при этом пойдут и на системные изменения – не только на деоккупацию Украины, но и на демилитаризацию РФ.

"Россия нанесла огромный ущерб нашему государству, поэтому нужно, чтобы в новом миропорядке Россия жила в цивилизованном мире, но не играла выдающейся роли, а в перспективе должна произойти и демилитаризация России, то есть сдача ею ядерного оружия. Возможно, будет некий переходный этап, на котором россияне согласятся лишь выйти из Украины, уплатить возмещение и предоставить гарантии безопасности, а процесс демилитаризации Российской Федерации будут затягивать. И это уже будет предметом очень сложного торга", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Развал Российской Федерации

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