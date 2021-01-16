Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт

За арестом Навального последуют протесты и реакция Запада.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находился на лечении в Германии после отравления Новичком, анонсировал, что возвращается в Россию. Прибыть на родину политик должен в воскресенье, 17 января.
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что Навальный заинтересован в том, чтобы его возвращение в РФ не прошло гладко, самый идеальный сценарий – арест.
"Тогда выход из тюрьмы будет возможен только на высшие посты в государстве, так как после ареста он приобретает статус российского Нельсона Манделы – сидящей в тюрьме главной альтернативы действующему руководству", - рассказал Пономарев в комментарии Главреду.
При этом если за возвращением Навального в Россию не последуют репрессии, никакой серьезной реакции Запада не последует.
"Но в случае ареста возможны заявления на высоком уровне. Однако и это не означает для РФ внедрения каких-либо новых санкций – для этого существует мало инструментов. Хотя такой сценарий однозначно повысит статус Навального как политика", - добавил экс-депутат Госдумы.
При этом Пономарев считает, что за возможным арестом Навального последуют протесты, но они вряд ли будут долгосрочными.
Напомним, Федеральная служба исполнения наказания объявила в розыск российского оппозиционного политика Алексея Навального. Решение связано с уголовным делом по компании Ив Роше, в рамках которого активист получил условный срок в 2014 году.
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Отравление Навального – что важно знать:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- Фонд борьбы с коррупцией совместно с изданиями Bellingcat, The Insider и американским телеканалом CNN при участии портала Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского политика-оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.
- Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
- Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.