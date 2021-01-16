Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт

Илья Пономарев объяснил, почему Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России / УНИАН

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находился на лечении в Германии после отравления Новичком, анонсировал, что возвращается в Россию. Прибыть на родину политик должен в воскресенье, 17 января.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что Навальный заинтересован в том, чтобы его возвращение в РФ не прошло гладко, самый идеальный сценарий – арест.

"Тогда выход из тюрьмы будет возможен только на высшие посты в государстве, так как после ареста он приобретает статус российского Нельсона Манделы – сидящей в тюрьме главной альтернативы действующему руководству", - рассказал Пономарев в комментарии Главреду.

При этом если за возвращением Навального в Россию не последуют репрессии, никакой серьезной реакции Запада не последует.

"Но в случае ареста возможны заявления на высоком уровне. Однако и это не означает для РФ внедрения каких-либо новых санкций – для этого существует мало инструментов. Хотя такой сценарий однозначно повысит статус Навального как политика", - добавил экс-депутат Госдумы.

При этом Пономарев считает, что за возможным арестом Навального последуют протесты, но они вряд ли будут долгосрочными.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказания объявила в розыск российского оппозиционного политика Алексея Навального. Решение связано с уголовным делом по компании Ив Роше, в рамках которого активист получил условный срок в 2014 году.

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