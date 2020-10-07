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Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина

7 октября 2020, 11:23

Санкции против России как государства не работают, нужно делать более рациональные шаги, считает Алексей Навальный.

Навальный
Нужно ввести санкции против лиц, которые поддерживают режим Путина - Навальный/ Reuters

Евросоюз должен ввести санкции против лиц, которые непосредственно связаны с российскими властями и поддерживают правящий режим Владимира Путина в России. Им нужно запретить въезд в страны Евросоюза с последующей заморозкой активов.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью Bild.

По его словам, наиболее грамотным шагом Брюсселя по вопросу реализации политики антироссийских санкций является запрет на въезд в Европу и заморозку активов лиц, поддерживающих президента Владимира Путина и его власть. Речь идет, в том числе, о тех людях, которые регулярно посещают страны Запада или постоянно там проживают.

"Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы. Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе", - полагает Навальный.

К примеру, по мнению политика, ЕС может ввести санкции против главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. Его нужно поставить перед выбором: либо поддержка Путина, либо запрет на въезд в Евросоюз. Ультиматум может сработать эффективно.Читайте также"Еще вспомнишь мои слова": Кадыров ответил Навальному на обвинения в адрес Путина

"Таких людей в России много. Они очень талантливы и крайне лицемерны. Они поддерживают Путина, им это выгодно, но предпочитают жить на Западе", - подчеркивает Навальный.

Отравление Навального

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