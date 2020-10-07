Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина

Санкции против России как государства не работают, нужно делать более рациональные шаги, считает Алексей Навальный.
Евросоюз должен ввести санкции против лиц, которые непосредственно связаны с российскими властями и поддерживают правящий режим Владимира Путина в России. Им нужно запретить въезд в страны Евросоюза с последующей заморозкой активов.
Об этом заявил российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью Bild.
По его словам, наиболее грамотным шагом Брюсселя по вопросу реализации политики антироссийских санкций является запрет на въезд в Европу и заморозку активов лиц, поддерживающих президента Владимира Путина и его власть. Речь идет, в том числе, о тех людях, которые регулярно посещают страны Запада или постоянно там проживают.
"Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы. Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе", - полагает Навальный.
К примеру, по мнению политика, ЕС может ввести санкции против главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. Его нужно поставить перед выбором: либо поддержка Путина, либо запрет на въезд в Евросоюз. Ультиматум может сработать эффективно.Читайте также"Еще вспомнишь мои слова": Кадыров ответил Навальному на обвинения в адрес Путина
"Таких людей в России много. Они очень талантливы и крайне лицемерны. Они поддерживают Путина, им это выгодно, но предпочитают жить на Западе", - подчеркивает Навальный.
Отравление Навального
- Российский оппозиционер Алексей Навальный 20 августа почувствовал себя плохо на борту самолета по возвращению из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске для оказания помощи политику. Навального госпитализировали, после чего он впал в кому.
- Сторонники Навального заявляли о возможном отравлении политика, однако российские врачи данную версию опровергали.
- 22 августа Навального привезли в берлинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
- В правительстве Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Данное заявление подтвердили лаборатории Франции и Швеции.
- По причине отравления Навального в Евросоюзе рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций. В Брюсселе утверждают, что это возможно после завершения следствия по данному делу.
- Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
- В Кремле называют данные обвинения оскорбительными и неприемлемыми.