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Новая "война" на улицах: в РФ назвали неожиданное время очередных протестов

24 января 2021, 11:31

В России новые акции протеста планируется провести в крупнейших городах.

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального
Россию охватили массовые акции протеста / Reuters

После массовых акций протестов, которые прокатились по многим городам России, организаторы митингов заявили о подготовке новых народных выступлений.

В Telegram-канале Протестная Россия сообщается о том, что новые митинги пройдут уже в это воскресенье, 24 января.

Организаторы протестов сообщили, что акции планируется провести в крупнейших городах РФ.

Обратим внимание, что в протестах планируют принять участие "сторонники бессрочного протеста".

В частности, акции запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

"Сообщается, что сторонники бессрочного протеста собираются сегодня выйти на митинги в Москве и Питере в 14:00. P.S Места сбора у бессрочников все те же: Москва: Пушкинская. Санкт-Петербург: Сенатская площадь.

Сегодня в Нижнем Новгороде продолжаются массовые гуляния. Люди соберутся на площади у театра драмы, в 14.00.

Сообщается, что жители Краснодара тоже собираются выйти на сегодняшний митинг. Люди хотят собраться на красной площади в 16:00. Договорились о прогулке еще вчера", - сообщают орагнизаторы акций.

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Отметим, что сторонники Алексея Навального в Twitter Фонда борьбы с коррупцией ничего не сообщают о сегодняшних акциях протеста. Напротив, утверждается, что новые митинги планируется провести только на следующих выходных.

"Спасибо всем, кто сегодня вышел на улицы поддержать Алексея Навального! Это был первый шаг на пути к победе. Увидимся на митингах через неделю", - сообщили в ФБК.

Митинги в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
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