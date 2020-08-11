"Давление силовиков": всплыли неожиданные детали записи странного обращения Тихановской

Светлана Тихановская / Reuters

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила подробности появления странного видеообращения, в котором Тихановская призывает прекратить протесты.

Как пояснила Колесникова, накануне Тихановская в течение трех часов общалась в кабинете главы ЦИК Беларуси Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

"Тихановская три часа общалась в кабинете Ермошиной с двумя высокопоставленными силовиками", - сказала Колесникова журналистам.

Она добавила, что не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков".

При этом Колесникова отметила, что ей не известно о прямых угрозах в адрес Тихановской.

Колесникова заявила, что поддерживает выбор Тихановской, но сама остается в Минске.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь.

Позже доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Как уточнил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно семь часов удерживали в Беларуси.