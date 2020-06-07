Британские СМИ узнали, куда отправили отравленных Новичком Скрипалей

Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль оказались в Новой Зеландии / The Telegraph

Экс-офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль, которые выжили после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок в английском городе Солсбери, отправили в Новую Зеландию под новыми именами.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 7 июня, опубликовало британское издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники в правительстве Бориса Джонсона. По их данным, семья Скрипалей получила документы на новые имена и материальную помощь от британских властей ‒ чтобы они легко адаптировались к условиям жизни в Новой Зеландии.

Читайте также"Нам повезет, на шпиль посадят": отравителей Скрипалей высмеяли артисты "Квартала 95"Однако, сообщают журналисты, Скрипалям придется, по всей вероятности, прожить до самой смерти без контактов с прессой и родственниками.

Напомним, в начале марта 2018 года в английском городе Солсбери в больницу в тяжелом состоянии привезли экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией. Тогдашний британский премьер-министр Тереза Мэй заявила ‒ Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (А-234), которое было разработано еще в СССР. Кремль категорически отвергал данные обвинения и подчеркнул, что запасы химического оружия Россия уничтожила еще в 2017-м.

Позднее британские правоохранители назвали исполнителями покушения на Скрипалей россияин Александра Петрова и Руслана Боширова. Оказалось, что под такими псевдонимами скрывались кадровые офицеры российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин.