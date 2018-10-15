"Открытый, циничный парень": "Отравитель" Скрипалей Мишкин-"Петров" в студенчестве работал официантом

Николай Евдокимов и Александр Мишкин в начале 2000-х / Из архива Николая Евдокимова

Один из фигурантов дела об отравлении Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери нерно-паралитическим газом Александр Мишкин (он же Александр Петров), будучи студентом Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова в Санкт-Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон".

Такое сообщение опубликовали журналисты "Дождя" со ссылкой на арт-консультанта Николая Евдокимова. По его словам, в 2000-м работал с Мишкиным в этом бистро и узнал его в интервью. Тогда будущий "Петров", как говорит Евдокимов, "был общительным, в меру открытым, циничным, нормальным парнем" молодым человеком.

"Он давал какие-то рекомендации по здоровью. […] Точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", — вспоминает арт-консультант. Евдокимов опознал в "Петрове" Мишкина еще после, как он со своим напарником "Бошировым"-Чепигой дал интервью руководителю российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян.

Кроме того, ему удалось обнаружил фото с будущим офицером ГРУ времен их работы в бистро "Гарсон".

Напомним, 6 октября журналисты-расследователи из Bellingcat анонсировали оглашение настоящего имени "Александра Петрова", второго подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, на заседании британского парламента. Им оказался военный медик Александр Мишкин. Ранее расследователи деанонимизировали первого подозреваемого в осуществлении отравления - "Руслана Боширова", который оказался полковником ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой.Позже появилась информация о том, что он принимал участие в эскалации событий на Майдане, а также помогал с бегством тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления неизвестным веществом 4 марта нынешнего года. Власти Великобритании позже объявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок", разработанного в России. В Кремле все обвинения в покушении категорически отвергают.