Въезд украинцев в Хорватию: в посольстве разъяснили правила

Посольство Украины в Хорватии пояснило правила въезда в страну / consilium.europa.eu

Вчера, 11 июля Хорватия ужесточила правила въезда в страну для украинцев. Теперь все, кто въезжает в страну, должны иметь при себе негативные результаты теста на коронавирус.

Сегодня вечером, 12 июля, посольство Украины в Республике Хорватия предоставило дополнительную информацию о новых правилах въезда в страну для туристов из Украины. Новые данные были опубликованы на Facebook-странице ведомства.

Там уточняют, что гражданам Украины, постоянно проживающим за пределами ЕС и въезжающим в Хорватию с туристической целью, кроме предоставления подтверждения о резерве гостиницы или апартаментов, необходимо также предоставить отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2 не позднее чем 48 часов от времени забора.

"Документ, подтверждающий отрицательный результат теста, может быть на английском языке, а также – на украинском в случае, если в нем эпидемиолог может идентифицировать лицо, принадлежность теста и результат, поэтому эти данные желательно иметь латиницей", - уточняется в сообщении.

В случае если лаборатория прислала туристу результат теста по электронной почте, то желательно его распечатать, по крайней мере по пути к КПП, подчеркивают в ведомстве.

В посольстве отметили, что хорватские пограничники и эпидемиологи с пониманием относятся к прибывающим. В крайнем случае, если ваш тест - только в электронном виде, вам могут пойти на уступки и предложить прислать подтверждение на электронную почту.

"Однако просим не злоупотреблять таким подходом дружественной страны", - добавили в ведомстве.

Если же вы не имеете при себе документа с отрицательным результатом ПЦР-теста, то вам могут рассмотрение эпидемиолога дать разрешение на въезд в Хорватию с обязательной 7-дневной самоизоляцией. Также при таких условиях вам надо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус за ваши личные средства уже на территории Хорватии, добавили в посольстве.

Напомним, украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.