Отравленные Новичком Скрипали тайно распродали имущество в России

Скрипаль с дочерью распродали имущество в России/ The Telegraph

Скандально известный российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные ядом "Новичок" в английском Солсбери в марте 2018 года, избавились от своего последнего имущества в России.

Юлия Скрипаль звонила последний раз своей сестре Виктории Скрипаль ещё в прошлом году. Девушка предъявляла претензии родственнице – зачем та ходит на ток-шоу и тем портит Юлии жизнь. После этого в феврале кто-то продал "Форд" Юлии Скрипаль, сообщает МК. Её сестра вместе со своим представителем Юлией Вербицкой (Линник) обращались в правоохранительные органы. По факту отчуждения авто даже проводилась проверка, но полицейским была представлена доверенность от владелицы – документ не вызвал никаких сомнений.

Что касается Сергея Скрипаля, то от шпиона лично не было никаких сигналов вплоть до 4-го апреля 2019 года. В тот день в телефонном разговоре он сказал племяннице своё сакральное: "Достала меня ваша Рашка".

Квартиру Юлии Скрипаль на Давыдковской улице постигла та же участь, что и её автомобиль: у "двушки" сменился хозяин. Согласно выписке из ЕГРН с 19 августа 2020 года новой владелицей квадратных метров является Татьяна Р. По данным издания муж Татьяны – военный лётчик, а их сына зовут Валерий. Именно ему отошла машина Юлии Скрипаль.

Валерию 33 года и он зарегистрирован в Люберцах, в той же квартире, которую задекларировала Татьяна. Он является близким другом Гульнары – подруги Юлии Скрипаль. Той самой, с которой дочь шпиона познакомилась на работе в посольстве США.

Гульнара прилетела в Англию через несколько дней после инцидента и была допрошена в Скотланд-Ярде, а также, по данным СМИ, она летала в прошлом году туда ещё раз. Валерий также был в Лондоне со своей подругой, о чём свидетельствует их совместное фото на фоне Биг Бена - оно размещенов в соцсети. Племянница экс-шпиона Виктория считает, что именно эта пара познакомила Юлию с её загадочным бойфрендом Степаном.

Что касается Виктории Скрипаль, то она в разговоре с журналистами нелестно высказалась о своих родственниках, узнав, что они продали квартиру.

"93-летняя мать лежит. А вместо оказания ей помощи, квартирку продали сами себе и радуются. Сын никак не помогает матери. Это всё. Мне от них ничего не надо, я свои проблемы сама решу. И памперсы поменяем и третью стиральную машину купим. Не выдерживает нагрузок даже техника. Пусть отдыхают, это их право", - цитирует изданиею Викторию.

Отравление Скрипалей – о чем важно знать:

В начале марта 2018 года в английском городе Солсбери в больницу в тяжелом состоянии привезли экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией. Тогдашний британский премьер-министр Тереза Мэй заявила ‒ Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (А-234), которое было разработано еще в СССР. Кремль категорически отвергал данные обвинения и подчеркнул, что запасы химического оружия Россия уничтожила еще в 2017-м.

Позднее британские правоохранители назвали исполнителями покушения на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Оказалось, что под такими псевдонимами скрывались кадровые офицеры российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Отравление Скрипалей – о чем сообщалось ранее: