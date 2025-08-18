Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

Сегодня, 18 августа 2025 года, в Белом доме состоится важная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
Встреча началась в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) в Овальном кабинете. После этого к переговорам присоединились европейские лидеры, включая президентов Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, а также представители Европейской комиссии и НАТО.
Главред ведет онлайн-трансляцию переговоров в Белом доме.
Президент Дональд Трамп назвал сегодняшний день "важным днем в Белом доме" в преддверии встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.
"Важный день в Белом доме. Никогда еще у нас не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты", — написал президент в Truth Social.
Подробный график встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по версии The Hill следующий:
12:00 (19:00 киевского времени) — лидеры ЕС прибудут в Белый дом, журналистам разрешено зафиксировать момент;
13:00 —13:15 (20:00—20:15) — Зеленский и Трамп поздороваются друг с другом и пойдут для обсуждения в Овальный кабинет;
14:15 —14:30 (21:15—21:30) — Трамп поприветствует других европейских лидеров в парадной столовой, затем будет сделано совместное фото в Кросс-холле;
15:00 (22:00) — Трамп и лидеры ЕС отправятся на совещание по важным вопросам в Восточный зал. Зеленский также примет участие в этой встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с Трампом проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, перед тем как провести переговоры с президентом США и европейскими лидерами.
Встреча проходит в отеле Hay-Adams недалеко от резиденции Белого дома, передает Укринформ.
Келлог зашел в отель, где находится президент Украины, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированные источники.
