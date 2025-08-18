Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

16:59

Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с Трампом проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, перед тем как провести переговоры с президентом США и европейскими лидерами.

Встреча проходит в отеле Hay-Adams недалеко от резиденции Белого дома, передает Укринформ.

Келлог зашел в отель, где находится президент Украины, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированные источники.