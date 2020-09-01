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"Перешли все грани приличия": Лавров жестко раскритиковал антилукашенковские санкции

1 сентября 2020, 11:34

Литва работает со Светланой Тихановской методами, которые нарушают беларусский суверенитет, считает глава МИД РФ.

Лавров
Лавров раскритиковал санкции против Лукашенко / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит попытки раскачивать ситуацию в Беларуси, а литовские соседи перешли все грани приличия.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно эту проблему решить. Да, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, - это очевидно. Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, сразу выносить свои приговоры, пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций, и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире", - сказал Лавров.

По его словам, соседи Беларуси хотят на свою "жесткую антилукашенковскую платформу затянуть всех членов ЕС". Вместе с тем такую позицию разделяют не все государства.

"Мы знаем, что это вызывает серьезный дискомфорт у тех стран, которые считаются "старой Европой", которые понимают необходимость действовать сбалансированно, и у которых грубое, прямое, откровенное вмешательство во внутренние дела любого государства вызывают все-таки какой-то дискомфорт", — сказал он.

По его словам, Литва работает со Светланой Тихановской методами, которые нарушают беларусский суверенитет.

"Наши литовские соседи перешли уже, по-моему, все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают недемократическими методами и методами, в которых не сильно проявляют уважение к суверенитету Республики Беларусь", — добавил он.

Читайте также"Искреннее разочарование": у Лукашенко отреагировали на балтийские санкцииНапомним, ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстоницю из-за ситуации после выборов в республике.

Об этом в понедельник, 31 августа, заявили в МИД вышеупомянутых стран.

Санкции введены против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси.

Сергей Лавров санкции Александр Лукашенко новости России протесты в Беларуси
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