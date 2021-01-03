Первооткрыватель Эболы предупредил об опасности новой смертельной болезни

Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал об опасности новой болезни, которая была обнаружена в Африке.
Известный африканский ученый-микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, заявил ‒ в Демократической Республике Конго (ДРК), скорее всего, появилось новое смертельно опасное заболевание.
Об этом сообщает телеканал CNN. Ученый утверждает, что новая болезнь была выявлена у женщины из ДРК. Тесты показали отсутствие вируса Эболы и других известных болезней. При этом были четко выраженные симптомы геморрагической лихорадки.
По словам Муембе-Тамфума, у одной из пациенток из городка Ингенде на западе ДРК были признаки геморрагической лихорадки. У женщины взяли анализы и отправили на исследование в Национальный институт исследований биомедицины в столице ‒ городе Киншаса.
Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового, ранее не обнаруженного патогена. Ему ученый дал имя Болезнь Х. По оценкам ученого, новое заболевание может быть таким же заразным, как и COVID-19, а его смертность, предположительно, составит 50–90% смертности от вируса Эбола (в среднем от вызываемой этим вирусом лихорадки умирает половина пациентов).
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Напомним, ранее сообщалось:
- В США ученые обнаружили взаимосвязь между двумя распространенными заболеваниями и поражением мозга после китайского коронавируса.
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