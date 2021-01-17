Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия

ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия.
Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.
При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.
Отдельно в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР и Министерством внутренней безопасности, отмечалось, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские влиятельные субъекты воспользовались этой возможностью, чтобы усилить повестку в поддержку своих политических интересов в период смены президента".
Кроме того, главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января.
Как сообщает телеканал CNBC, главы четырех комитетов обозначили три основных направления своего будущего расследования. Во-первых, они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль какие-либо иностранные государства.
Во-вторых, участвовали ли в беспорядках лица, обладающие или обладавшие в прошлом допуском к секретной информации.
Третий аспект расследования - политика правительства в ответ на нападение.
Ситуация в США – о чем сообщалось ранее:
- 13 січня Палата представників 232 голосами оголосила імпічмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Він став першим президентом в історії Америки, якому імпічмент був оголошений двічі. Політика звинуватили в підбурюванні до повстання в країні за мотивами подій біля Капітолію.
- 13 січня віцепрезидент США Майк Пенс виступив проти відсторонення чинного президента Дональда Трампа згідно з 25-ю поправкою до Конституції США. Про це він повідомив у листі спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
- 10 січня стало відомо, що віцепрезидент США Майк Пенс не виключив, що може скористатися 25-ю поправкою до Конституції, що дозволяє відсторонити президента Дональда Трампа від влади.
- 9 січня сенатор від Республіканської партії Ліза Меркаускі публічно заявила про свою незгоду з діями Дональда Трампа. Її слова стали першим голосом серед сенаторів-республіканців з вимогою відставки Трампа.
- 6 січня прихильники президента США Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де проходило засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів.
- Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.
- Під час заворушення загинули п'ять осіб. Крім того, щонайменше десять співробітників столичної поліції отримали поранення під час демонстрацій. Двоє з них були госпіталізовані.