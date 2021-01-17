УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия

17 января 2021, 07:34
Прослушать новость
Остановить

ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий
Всплыли скандальные факты о штурме Капитолия / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.

Отдельно в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР и Министерством внутренней безопасности, отмечалось, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские влиятельные субъекты воспользовались этой возможностью, чтобы усилить повестку в поддержку своих политических интересов в период смены президента".

Кроме того, главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января.

Как сообщает телеканал CNBC, главы четырех комитетов обозначили три основных направления своего будущего расследования. Во-первых, они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль какие-либо иностранные государства.

Во-вторых, участвовали ли в беспорядках лица, обладающие или обладавшие в прошлом допуском к секретной информации.

Третий аспект расследования - политика правительства в ответ на нападение.

Ситуация в США – о чем сообщалось ранее:

новости США Дональд Трамп выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В РФ умер известный актер и звезда сериала ДальнобойщикиВ РФ умер известный актер и звезда сериала Дальнобойщики В России зверски убита главред издания: названа возможная причинаВ России зверски убита главред издания: названа возможная причина Трампу объявлен импичментТрампу объявлен импичмент В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиардыВ России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент СШАТрамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент США
Следующий материал

Последние новости

08:27
Импичмент Трампа – билет в политическое небытие
08:12
В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом - Степанов Видео
07:44
Врач оценила эффективность локдауна в Украине Видео
07:34
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия Видео
07:15
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
Реклама
06:54
Как ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майдан мнение
06:33
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
06:02
Досрочная отмена локдауна: эксперт назвал главное условие Видео
05:36
Главная опасность вакцины от COVID-19: эксперт объяснил, чего опасаться Видео
05:04
Вакцина Украины от COVID-19: эксперт назвал главную проблему препарата Видео
04:27
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
03:50
Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз Видео
03:11
Эксперт оценила шансы Трампа остаться в политике США после импичмента Видео
02:41
Как избавиться от плохой привычки навсегда: 6 научных лайфхаков Видео
02:03
Netflix выпустил фильм на украинском языке и субтитрами
01:36
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
00:53
Кардиолог раскрыл необычные симптомы инфаркта Видео
00:19
Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник Видео
16 января, суббота
23:57
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
23:39
В Капитолий пытался прорваться вооруженный мужчина Видео
Реклама
23:19
Голубовская назвала два главных симптома легкого течения COVID-19 Видео
22:55
Возвращение Навального в Россию: сторонников оппозиционера задерживает полиция Видео
22:54
В Крыму возросло количество "мертвых" водохранилищ Видео
22:25
Смерть Грачевского: где и когда похоронят создателя Ералаша
22:02
Эксперт назвал условие получения субсидии на электроэнергию Видео
21:51
Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: новая работа и чреда помех Видео
21:42
Выяснилось, при каком условии эффективна вакцина Pfizer
21:18
Сфера услуг на украинском языке: у Зеленского резко отреагировали на ситуацию Видео
21:03
Комаровский высказался о пользе кисломолочных продуктов Видео
20:42
Дело "Мотор Сичи" - самое грубое в истории Украины нарушение прав акционеров - эксперт
20:34
В Кабмине пояснили, как избежать самоизоляции по приезду из-за границы Видео
20:22
Стало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2 Видео
20:02
Под Борисполем разбился вертолет во время посадки
19:41
"Вызов господству доллара": СМИ раскрыли планы удара Брюсселя по Вашингтону Видео
19:36
В США обнародовали документы о связях Трампа с Россией Видео
18:58
У Зеленского поведали, кому "на руку" односторонний обмен пленными Видео
18:51
Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы Видео
18:34
Украина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали Видео
18:24
Арестович резко отреагировал на информацию боевиков ОРДЛО о пленных Видео
18:17
Украденная икона из Луганска: Босния цинично ответила на требование Украины
Реклама
17:30
Кравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФ Видео
17:30
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
17:21
СМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке Видео
16:56
В Слуге народа назвали сроки старта COVID-вакцинации: кому светит прививка Видео
16:56
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
16:35
"Печеньки Госдепа": Байден выдвинул Нуланд на высокую должность в США Видео
16:23
Украина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы Видео
16:22
В Германии партия Меркель избрала нового главу: кто такой Армин Лашет Видео
15:35
В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода
15:29
В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять