Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия

Всплыли скандальные факты о штурме Капитолия / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.

Отдельно в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР и Министерством внутренней безопасности, отмечалось, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские влиятельные субъекты воспользовались этой возможностью, чтобы усилить повестку в поддержку своих политических интересов в период смены президента".

Кроме того, главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января.

Как сообщает телеканал CNBC, главы четырех комитетов обозначили три основных направления своего будущего расследования. Во-первых, они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль какие-либо иностранные государства.

Во-вторых, участвовали ли в беспорядках лица, обладающие или обладавшие в прошлом допуском к секретной информации.

Третий аспект расследования - политика правительства в ответ на нападение.

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