Полуголые активистки Femen устроили акцию протеста в белорусском посольстве во Франции

Полуголые активистки Femen возле посольства РБ / Скриншот из видео

Участницы движения Femen провели акцию-перформанс Жыве Беларусь непосредственно на территории белорусского посольства в столице Франции.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

В ролике видно, как на заборе посольства Беларуси женщины с голыми грудями растянули баннер с надписью Жыве Беларусь, а затем быстро перелезли через ограду здания.

Далее ‒одна из активисток оперативно забралась на флагшток, который установлен во дворе посольства. Рядом с государственным флагом она вывесила бело-красно-белый флаг протестующих в Беларуси.

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"В знак солидарности со свободными людьми Беларуси и в знак протеста против диктаторского режима Александра Лукашенко Femen штурмом взяли посольство Беларуси в Париже, чтобы украсить его цветами революции!", — написала на своей в странице в сервисе микроблогов Twitter одна из активисток Femen Инна Шевченко.

Видео не рекомендовано к просмотру лицам моложе 18 лет

Напомним, ранее Главред сообщал: