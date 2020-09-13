Полуголые активистки Femen устроили акцию протеста в белорусском посольстве во Франции

Участницы Femen протестовали привычным для себя образом - с голой грудью.
Участницы движения Femen провели акцию-перформанс Жыве Беларусь непосредственно на территории белорусского посольства в столице Франции.
Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.
В ролике видно, как на заборе посольства Беларуси женщины с голыми грудями растянули баннер с надписью Жыве Беларусь, а затем быстро перелезли через ограду здания.
Далее ‒одна из активисток оперативно забралась на флагшток, который установлен во дворе посольства. Рядом с государственным флагом она вывесила бело-красно-белый флаг протестующих в Беларуси.
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"В знак солидарности со свободными людьми Беларуси и в знак протеста против диктаторского режима Александра Лукашенко Femen штурмом взяли посольство Беларуси в Париже, чтобы украсить его цветами революции!", — написала на своей в странице в сервисе микроблогов Twitter одна из активисток Femen Инна Шевченко.
Видео не рекомендовано к просмотру лицам моложе 18 лет
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Беларуси продолжается серия протестов, направленных против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа и завершившихся, по версии ЦИК, победой Александра Лукашенко. Представители стран Европы не признают исхода выборов и призывают провести в стране новые выборы.
- Такого же мнения придерживаются и представители белорусской оппозиции, которые намереваются провести досрочные выборы осенью 2020 года и уже призвали силовиков принять участие в переговорах о мирной передаче власти.