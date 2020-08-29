Помощь РФ Беларуси: Тихановская сделала неожиданное заявление

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала возможность международного посредничества в Беларуси.

Как подчеркнула она в интервью Euronews, Россия может стать участником этого процесса.

"Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны", - отметила Тихановская.

В то же время она считает, что если Беларуси понадобится международное посредничество в переговорах, то Россия может стать одним из участников этого процесса.

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"Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", - добавила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская прокомментировала вероятность вооруженного вторжения России в Беларусь.

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По ее словам, никаких оснований для военной помощи Лукашенко со стороны России не будет, потому что в Беларуси продолжаются сугубо мирные протесты.