Пропаганда Кремля раскручивает идею 'разделения' Украины: в ISW раскрыли цель РФ

Россия усиливает пропаганду по "разделению" Украины, маскируя ее под безобидные темы, чтобы нормализовать эту идею на Западе.

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РФ усиливает риторику о "разделении" Украины для западной аудитории / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Россия усиливает свою риторику о "разделении" Украины, используя безобидные и не связанные между собой темы. Вероятно, таким образом, Кремль пытается нормализовать идею разделения в западных дискуссиях. Институт изучения войны проанализировал пропагандистские заявления РФ.

В ISW отметили, что заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, заявил 5 февраля, что европейские планы по строительству железнодорожной линии от Испании до Львова якобы свидетельствуют о том, что Львов должен стать "новой столицей Украины в пределах Львовской области" после окончания войны РФ в Украине. Однако это утверждение не отражает действительной ситуации.

Аналитики отметили, что план строительства железнодорожного сообщения "не имеет ничего общего с украинскими границами или завершением войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом".

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Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники России возобновили информационную кампанию, которая рассматривает вторжение в Украину как исторически оправданное имперское завоевание. В декабре 2023 года Путин предложил разделить Украину между Россией и европейскими государствами, оставив ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области.

В ISW отметили, что Медведев опубликовал свое заявление 5 февраля в англоязычной учетной записи X (Twitter), а не в своем русскоязычном Telegram-канале. По мнению американских аналитиков, его заявление предназначалось для международной аудитории, а не для внутренней российской.

"Заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно созданное государство, вероятно, с целью уменьшить военную поддержку Запада для Украины и нормализовать западные дискуссии, которые побуждают Украину уступить большую часть своей территории и населения России как законный способ закончить войну", - пояснили в ISW.

Аналитики отмечают, что президент России Владимир Путин "сохраняет свои максималистские цели в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада".

Также ISW утверждает, что российские ультранационалисты выражают поддержку максималистским целям Кремля в Украине и отвергают возможность мирного завершения войны. Заместитель начальника Главного управления Росгвардии "ДНР" Александр Ходаковский утверждает, что "перемирие" не приведет к миру, а "достижение длительного мира возможно только через войну и победу" или России, или Украины.

Война в Украине

Напомним, оккупанты продолжают строить систему укреплений в Белгородской и Курской областях России. Российское военно-политическое руководство одновременно угрожает Украине новым наступлением на области, прилегающие к российской границе. Эксперт Дмитрий Снегирев указывает, что россияне уже чувствуют последствия войны в Украине, поскольку боевые действия частично распространились на территорию России.

Также украинские войска продвинулись на Авдеевском направлении и продолжают активные бои на разных участках фронта. Отчет Института изучения войны за 5 февраля подтверждает продвижение ВСУ на северо-восток от Невельского и на юго-запад от Авдеевки.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области. Согласно сообщениям аналитического ресурса DeepState, враг продвинулся на восток от Тернов, на севере Авдеевки и возле Марьинки.

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