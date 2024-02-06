УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

Руслана Заклинская
6 февраля 2024, 09:47
Россия усиливает пропаганду по "разделению" Украины, маскируя ее под безобидные темы, чтобы нормализовать эту идею на Западе.
Пропаганда Кремля раскручивает идею 'разделения' Украины: в ISW раскрыли цель РФ
РФ усиливает риторику о "разделении" Украины для западной аудитории / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Россия усиливает свою риторику о "разделении" Украины, используя безобидные и не связанные между собой темы. Вероятно, таким образом, Кремль пытается нормализовать идею разделения в западных дискуссиях. Институт изучения войны проанализировал пропагандистские заявления РФ.

В ISW отметили, что заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, заявил 5 февраля, что европейские планы по строительству железнодорожной линии от Испании до Львова якобы свидетельствуют о том, что Львов должен стать "новой столицей Украины в пределах Львовской области" после окончания войны РФ в Украине. Однако это утверждение не отражает действительной ситуации.

Аналитики отметили, что план строительства железнодорожного сообщения "не имеет ничего общего с украинскими границами или завершением войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом".

видео дня

Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники России возобновили информационную кампанию, которая рассматривает вторжение в Украину как исторически оправданное имперское завоевание. В декабре 2023 года Путин предложил разделить Украину между Россией и европейскими государствами, оставив ее как "суверенное" государство в пределах Львовской области.

В ISW отметили, что Медведев опубликовал свое заявление 5 февраля в англоязычной учетной записи X (Twitter), а не в своем русскоязычном Telegram-канале. По мнению американских аналитиков, его заявление предназначалось для международной аудитории, а не для внутренней российской.

"Заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно созданное государство, вероятно, с целью уменьшить военную поддержку Запада для Украины и нормализовать западные дискуссии, которые побуждают Украину уступить большую часть своей территории и населения России как законный способ закончить войну", - пояснили в ISW.

Аналитики отмечают, что президент России Владимир Путин "сохраняет свои максималистские цели в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада".

Также ISW утверждает, что российские ультранационалисты выражают поддержку максималистским целям Кремля в Украине и отвергают возможность мирного завершения войны. Заместитель начальника Главного управления Росгвардии "ДНР" Александр Ходаковский утверждает, что "перемирие" не приведет к миру, а "достижение длительного мира возможно только через войну и победу" или России, или Украины.

Война в Украине

Напомним, оккупанты продолжают строить систему укреплений в Белгородской и Курской областях России. Российское военно-политическое руководство одновременно угрожает Украине новым наступлением на области, прилегающие к российской границе. Эксперт Дмитрий Снегирев указывает, что россияне уже чувствуют последствия войны в Украине, поскольку боевые действия частично распространились на территорию России.

Также украинские войска продвинулись на Авдеевском направлении и продолжают активные бои на разных участках фронта. Отчет Института изучения войны за 5 февраля подтверждает продвижение ВСУ на северо-восток от Невельского и на юго-запад от Авдеевки.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись на трех направлениях в Донецкой области. Согласно сообщениям аналитического ресурса DeepState, враг продвинулся на восток от Тернов, на севере Авдеевки и возле Марьинки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Путин Дмитрий Медведев война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:34 Украина
Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

09:32 Мир
Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:41

Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сына

10:34

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:28

Политолог спрогнозировал, когда в США договорятся о помощи Украине

10:21

Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценариюВидео

10:19

От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
10:15

Врачи огласили прогноз относительно болезни короля Великобритании

09:56

Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

09:51

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

Реклама
09:32

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФФото

09:31

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:25

Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

Реклама
06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

04:23

Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

03:52

Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

03:03

Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком

02:24

Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

02:00

Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

01:35

"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

00:48

Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

05 февраля, понедельник
23:40

Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

23:29

Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

23:04

Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

22:51

За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

22:39

Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

21:59

Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

21:59

Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

21:41

Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

21:22

"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

Реклама
21:04

Это вредит вам: эксперты бьют в колокол из-за тренда на "маниакальную" уборку в TikTok

20:39

ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении - украинский офицер

20:25

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

20:15

Королю Великобритании Чарльзу диагностировали рак

20:13

В Нидерландах сделали заявление: Украина получит больше F-16, чем обещали

19:57

Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

19:41

Проект о мобилизации снова рискует застрять в кабинетах: в ВР сделали заявление

19:38

Почему хлеб нельзя, а сухари можно: ошеломляющие сведения о популярной еде

19:34

Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

19:13

Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять