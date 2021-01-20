Протесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа

Трамп призвал Америку молиться за успех новой администрации.
19 января Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена.
В своем обращении Трамп заявил, что будет "молится за успехи" новой администрации США, перечислил свои достижения и вспомнил о войне. Главным своим достижением Трамп назвал то, что он не начал новых войн, а также вспомнил о политике в отношении Ближнего Востока и подписание ряда мирных соглашений.
"Я особенно горжусь тем, что я первый президент за несколько десятков лет, который не начал новых войн... В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", – сказал Трамп.
Трамп прокомментировал беспорядки в Вашингтоне и смерть активистов при штурме Капитолия. По его словам, унесшие жизни 5 человек, навели ужас на всех американцев.
"Политическое насилие – это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", заявил Трамп.
Читайте такжеЭпоха Байдена: что изменится в США в первые дни после инаугурации
При это Трамп намекнул, что пока он готовится к передаче власти 20 января, все должны знать, что движение, которое стартовало, только начинается.
"Мы молимся за успех новой администрации в сохранении и процветании Америки. Мы подтвердили священную идею о том, что в США правительство отвечает перед людьми", – сказал в своей прощальной речи Трамп.
Инаугурация Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Коллегия выборщиков 15 декабря объявила о победе "демократа" Джо Байдена на выборах президента США. Триумфатор избирательной гонки получил 306 голосов выборщиков, тогда как действующий глава государства, "республиканец" Дональд Трамп – 232 голоса.
- Церемония инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена состоится в Капитолии 20 января. Мероприятие пройдет в 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву).
- Действующий президент Дональд Трамп не будет принимать участия в церемонии. Как утверждают американские СМИ, он намерен покинуть Вашингтон за несколько часов до начала мероприятия.