Протесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа

Трамп выступил с прощальной речью / Reuters

19 января Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена.

В своем обращении Трамп заявил, что будет "молится за успехи" новой администрации США, перечислил свои достижения и вспомнил о войне. Главным своим достижением Трамп назвал то, что он не начал новых войн, а также вспомнил о политике в отношении Ближнего Востока и подписание ряда мирных соглашений.

"Я особенно горжусь тем, что я первый президент за несколько десятков лет, который не начал новых войн... В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", – сказал Трамп.

Трамп прокомментировал беспорядки в Вашингтоне и смерть активистов при штурме Капитолия. По его словам, унесшие жизни 5 человек, навели ужас на всех американцев.

"Политическое насилие – это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", заявил Трамп.

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При это Трамп намекнул, что пока он готовится к передаче власти 20 января, все должны знать, что движение, которое стартовало, только начинается.

"Мы молимся за успех новой администрации в сохранении и процветании Америки. Мы подтвердили священную идею о том, что в США правительство отвечает перед людьми", – сказал в своей прощальной речи Трамп.

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