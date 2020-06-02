Эксперт объяснил, хочет ли Путин новый саммит Нормандской четверки/ Reuters

Власти Российской Федерации не согласятся проводит новую переговорную встречу в Нормандском формате и будет всячески переносить ее проведение ‒ до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не увидит в ней выгоды для себя.

Соответствующее мнение высказал в комментарии порталу Сегодня Алексей Мельник ‒ эксперт и со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Он полагает, что сейчас у кремлевской верхушки есть веский довод для откладывания встречи лидеров Нормандского формата по причине пандемии коронавируса ‒ поскольку в Москве еще крайне свежи воспоминания о провале планов Владимира Путина на минувшем Нормандском саммите в Париже.

"Помните ситуацию с Сурковым, который вроде бы кидался бумагами? То есть, под давлением украинского общества и партнеров, Украина еще больше отказалась от российских ловушек. [...] Поэтому, очевидно, пока у Путина не будет уверенности в том, что есть смысл встречаться ‒ кроме того, чтобы сфотографироваться с европейскими лидерами. Россия будет и дальше делать заявления ‒ такие, как делал Лавров", ‒ подытожил Мельник.

Напомним, ранее бывший советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов спрогнозировал результаты встречи Зеленского и Путина. Он считает, что от полной катастрофы, которая планировалась на апрель этого года на встрече глав государств Нормандской четверки в Берлине, Украину спасла эпидемия коронавируса.