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Эксперт объяснил, хочет ли Путин новый саммит Нормандской четверки

2 июня 2020, 13:02

По мнению специалиста, отношение президента РФ к новой встрече в Нормандском формате можно оценить вполне однозначно.

Путин
Эксперт объяснил, хочет ли Путин новый саммит Нормандской четверки/ Reuters

Власти Российской Федерации не согласятся проводит новую переговорную встречу в Нормандском формате и будет всячески переносить ее проведение ‒ до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не увидит в ней выгоды для себя.

Соответствующее мнение высказал в комментарии порталу Сегодня Алексей Мельник ‒ эксперт и со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Он полагает, что сейчас у кремлевской верхушки есть веский довод для откладывания встречи лидеров Нормандского формата по причине пандемии коронавируса ‒ поскольку в Москве еще крайне свежи воспоминания о провале планов Владимира Путина на минувшем Нормандском саммите в Париже.

"Помните ситуацию с Сурковым, который вроде бы кидался бумагами? То есть, под давлением украинского общества и партнеров, Украина еще больше отказалась от российских ловушек. [...] Поэтому, очевидно, пока у Путина не будет уверенности в том, что есть смысл встречаться ‒ кроме того, чтобы сфотографироваться с европейскими лидерами. Россия будет и дальше делать заявления ‒ такие, как делал Лавров", ‒ подытожил Мельник.

Напомним, ранее бывший советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов спрогнозировал результаты встречи Зеленского и Путина. Он считает, что от полной катастрофы, которая планировалась на апрель этого года на встрече глав государств Нормандской четверки в Берлине, Украину спасла эпидемия коронавируса.

Владимир Путин нормандский формат саммит новости Центр Разумкова
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