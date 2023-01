Путин может получить иммунитет от судебного преследования после войны в Украине - британский юрист

Президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине, но есть риск того, что этого не произойдет. Об этом заявил британский юрист Джеффри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии.

По словам британского юриста, который с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, обвинения против Путина абсолютно очевидны.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений, как и все мы. Но он не приказал (своим военным, - ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват", - сказал Найс радиостанции BBC Radio 4.

Найс предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончанию войны в Украине.

"Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока что не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал Найс.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды - это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия", - считает Найс.

Юрист уверен, что Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс добавил, что, по его мнению, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Международный уголовный суд был создан 20 лет назад. Он расследует геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, в том числе у глав государств.

Однако МУС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

Некоторые страны и организации, в частности Украина, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании новых.

В Международном уголовному суде заявили, что Карим Хан работает в Украине, собирая свидетельства военных преступлений. Он намерен выписать ордера на арест виновных, когда для этого появится достаточно доказательств.

Кто такой Джеффри Найс

Джеффри Найс - британский барристер и королевский адвокат. Председатель Уйгурского трибунала. Специализируется на правах человека/публичном праве и личном вреде.

Бывший председатель Трибунала по Китаю. Был ведущим обвинителем на процессе над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершённых в бывшей Югославии, с Милошевичем.

В августе 2010 года Джудит Арматта, журналистка, следившая за судебным процессом в МТБЮ, опубликовала книгу под названием "Сумерки безнаказанности: Суд над Слободаном Милошевичем по военным преступлениям" (Twilight of Impunity: The War Crimes Trial of Slobodan Milosevic).

16 декабря 2010 в журнале London Review of Books была опубликована рецензия Найса на эту книгу. В ней он раскритиковал МТБЮ за его решения во время суда над Милошевичем. Найс утверждал, что прокурор МТБЮ Карла дель Понте пошла на компромисс с Милошевичем, что затем привёло к тому, что в феврале 2007 года Босния и Герцеговина проиграла в своём деле против Сербии о геноциде.