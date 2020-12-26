УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми

26 декабря 2020, 17:43
Прослушать новость
Остановить

Корнелис Ботерблюм назвал главный фактор вероятного развала России.

Россия, распад, флаг
Историк оценил сценарий распада России / epochtimes.ru

Россия занимает слишком большую территорию, что может стать фактором ее раскола, заявил известный американский историк из Университета Южной Флориды Корнелис "Кис" Ботерблюм.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, скорее всего, процессу формирования демократической системы в РФ мешают исторические особенности.

"Например, если Татарстан или Республика Коми объявят о независимости и получат право действовать по собственному усмотрению. Но учитывая то, что русские расселились по РФ, это будет трудно сделать", - считает американский историк.

В то же время он подчеркнул, что Российская Империя всегда нуждалась в руководстве сильного единоличного лидера, по типу монарха.

"Демократия - это процесс, который находится в развитии. В российской истории было несколько моментов, когда она могла бы возникнуть, но все пошло в неправильном направлении. Первый - революция 1905 года. Это был хороший знак, даже несмотря на то, что Петр Столыпин был, скажем так, довольно жестким премьер-министром. Если бы не началась Первая мировая, это был бы шанс для последующих поколений". - добавил Ботерблюм.

Читайте также"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины

  • Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Российская Федерация является искусственным образованием.
  • Он подчеркнул, что РФ столетиями собиралась "под дулами пулеметов, автоматов, когда целые народы загоняли в якобы дружеское сообщество".
  • По его словам, искусственные образования неустойчивые.
  • "Рано или поздно Россия развалится, это будет еще в наше время и мы это будем видеть". - добавил Данилов.
новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видеоВ Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видео "Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2 Срыв опреснения воды в Крыму: РФ огрызнулась из-за планов УкраиныСрыв опреснения воды в Крыму: РФ огрызнулась из-за планов Украины ​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​
Следующий материал

Последние новости

18:30
Водный кризис в Крыму: стало известно, сколько воды осталось в Ялте
18:28
Гороскоп на 27 декабря для всех: встреча с будущим мужем и оживление таланта Видео
18:23
Атака коронавируса-мутанта: врач дал мрачный прогноз насчет вакцины Видео
18:09
Япония полностью закрывает границы из-за нового штамма COVID-19 Видео
17:44
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
Реклама
17:43
Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми Видео
17:40
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
17:35
Витренко поддержал рост цен на электроэнергию
17:13
"Кол в сердце Северного потока-2": в России анонсировали ответ Газпрома на санкции США Видео
16:59
Мобилизация в случае войны с РФ: в Госдуме "брызнули слюной" после слов Зеленского Видео
16:52
Эвакуация и перекрытое движение: в Житомире автоцистерна с газом попала в ДТП
16:25
Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый год Видео
16:14
Ходорковский указал на темные и светлые стороны Путина
16:05
Остановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативу Видео
15:46
Украина под ударом: врач рассказал, какие регионы атакует новый штамм COVID-19 Видео
15:20
Праздник не для всех: на Днепропетровщине учительница выгнала 6-летнюю девочку из класса Видео
15:03
Ходорковский заявил, что Путин хочет уйти с президентской должности Видео
15:01
В Кремле сделали заявление о вакцинации Путина от COVID-19 Видео
14:59
Вирус-мутант штурмует Европу: ученые предупредили о росте смертности Видео
14:23
Атака COVID-19: Ляшко назвал число обеспеченных кислородом коек Видео
Реклама
14:01
"Если тебя не убьют, то ты сядешь": Звиробий снова выругалась на Зеленского Видео
13:43
На Полтавщине в поезде Укрзализныци сгорели люди Видео
13:19
"Угроза Украине": американский капитан рассказал о возне за власть в России
12:43
Удар Кремля по Лукашенко: СМИ раскрыли новый план поглощения Россией Беларуси Видео
12:38
В Слуге народа назвали протесты ФОПов в центре Киева политической игрой Видео
11:57
Во все страны ЕС доставлена вакцина от коронавируса: названа дата старта вакцинации Видео
11:48
"Тонны оружия через Украину": в ГПС сделали заявление в ответ на обвинения Лукашенко Видео
11:32
Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
11:14
Гороскоп для всех на 26 декабря 2020 года: деловой скачок и воплощение сокровенных желаний Видео
11:09
Украина потребовала вернуть старинную луганскую икону, которую подарили Лаврову
10:31
Зеленский назначил губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно
10:21
В России сделали заявление о безопасности вакцины Спутник V для пожилых людей Видео
10:01
Великая мутация и рождение спасителя: астролог рассказал о начале новой эпохи Видео
09:15
В центре Берлина злоумышленники устроили стрельбу: четыре человека пострадали
09:13
Что купить детям на Новый год: диетолог назвала полезные сладости
09:06
Конфетно-букетный период у Зеленского с народом закончился мнение
08:25
В легковушке погибли все: на Сумщине произошло смертельное ДТП
08:18
Коронавирус в Украине 26 декабря – за сутки выявили почти 8 тысяч больных Видео
08:12
В России задержали соратницу Навального Любовь Соболь Видео
07:44
Ученые нашли необычную связь между пивом и парацетамолом Видео
Реклама
07:26
У американского врача возникла серьезная аллергия после прививки вакциной Moderna Видео
07:15
Анастасия Приходько показала голую попу на пикантном фото
06:55
Турция намекает Украине на силовое решение проблемы Донбасса мнение
06:29
Катастрофа совсем близко: климатолог рассказала, чем грозят изменения климата Видео
06:01
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
05:32
Удар пандемии: астролог объяснила, почему локдаун "приглушил по полной" Видео
04:57
Экс-глава СБУ объяснил, как вычислили "слабое звено" в команде отравителей Навального Видео
04:23
В МИД Украины раскрыли главный план России по Донбассу Видео
03:40
Врач рассказал о последствиях вакцинации от COVID-19 Видео
03:02
"Аж мурашки по коже": Щедрик сыграли в горах Кавказа на старинных инструментах Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять