Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми

Историк оценил сценарий распада России / epochtimes.ru

Россия занимает слишком большую территорию, что может стать фактором ее раскола, заявил известный американский историк из Университета Южной Флориды Корнелис "Кис" Ботерблюм.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, скорее всего, процессу формирования демократической системы в РФ мешают исторические особенности.

"Например, если Татарстан или Республика Коми объявят о независимости и получат право действовать по собственному усмотрению. Но учитывая то, что русские расселились по РФ, это будет трудно сделать", - считает американский историк.

В то же время он подчеркнул, что Российская Империя всегда нуждалась в руководстве сильного единоличного лидера, по типу монарха.

"Демократия - это процесс, который находится в развитии. В российской истории было несколько моментов, когда она могла бы возникнуть, но все пошло в неправильном направлении. Первый - революция 1905 года. Это был хороший знак, даже несмотря на то, что Петр Столыпин был, скажем так, довольно жестким премьер-министром. Если бы не началась Первая мировая, это был бы шанс для последующих поколений". - добавил Ботерблюм.

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