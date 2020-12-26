Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми

Корнелис Ботерблюм назвал главный фактор вероятного развала России.
Россия занимает слишком большую территорию, что может стать фактором ее раскола, заявил известный американский историк из Университета Южной Флориды Корнелис "Кис" Ботерблюм.
Как подчеркнул он в интервью Апострофу, скорее всего, процессу формирования демократической системы в РФ мешают исторические особенности.
"Например, если Татарстан или Республика Коми объявят о независимости и получат право действовать по собственному усмотрению. Но учитывая то, что русские расселились по РФ, это будет трудно сделать", - считает американский историк.
В то же время он подчеркнул, что Российская Империя всегда нуждалась в руководстве сильного единоличного лидера, по типу монарха.
"Демократия - это процесс, который находится в развитии. В российской истории было несколько моментов, когда она могла бы возникнуть, но все пошло в неправильном направлении. Первый - революция 1905 года. Это был хороший знак, даже несмотря на то, что Петр Столыпин был, скажем так, довольно жестким премьер-министром. Если бы не началась Первая мировая, это был бы шанс для последующих поколений". - добавил Ботерблюм.
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- Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Российская Федерация является искусственным образованием.
- Он подчеркнул, что РФ столетиями собиралась "под дулами пулеметов, автоматов, когда целые народы загоняли в якобы дружеское сообщество".
- По его словам, искусственные образования неустойчивые.
- "Рано или поздно Россия развалится, это будет еще в наше время и мы это будем видеть". - добавил Данилов.