В обмен на освобождение: сколько заключенных готовы пойти на фронт

Для того, чтобы закон полноценно заработал, надо принять подзаконные акты, сообщили в Минюсте.

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Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. После этого стало известно, что почти 5 тысяч осужденных готовы пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение.

В апреле среди заключенных провели опрос, где спросили, нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу. Около 4,5 тысячи осужденных ответили "да", рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "Главком".

Высоцкая отметила, что не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. При этом отбросили около 4 тысяч осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатита, туберкулеза.

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Как отметили в Минюсте, по состоянию на 15 мая 2024 года в украинских колониях находится 27471 осужденный, в том числе 1538 женщин.

Стоит отметить, что не будут мобилизованы осужденные за умышленное убийство, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности. Также коррупционерам не позволят заменить наказание на возможность воевать.

Заместитель министра юстиции также добавила, что для того, чтобы закон полноценно заработал, надо принять подзаконные акты. По ее словам, ориентировочно через несколько недель закон будет иметь полноценное применение.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно?

Напомним, в Украине 18 мая вступает в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлечет некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

Известно и то, что ряд категорий лиц не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что в Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста.

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