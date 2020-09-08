Разработчик Новичка назвал реальную цель отравления Навального

С большой вероятностью российский оппозиционер останется инвалидом, считает химик.
Российского оппозиционера Алексея Навального не собирались убивать, но хотели сделать инвалидом и вывести из строя, заявил проживающий в США российский химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей отравляющего вещества "Новичок".
Об этом Мирзаянов рассказал в интервью эстонскому порталу ERR, его цитирует "Интерфакс".
"Это чудовищная месть, так как с большой вероятностью Навальный останется инвалидом", - сказал химик.
Мирзаянов полагает, что "за отравлением стоит ГРУ", сотрудники которого были уверены, что яд исчезнет из организма Навального.
Эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют найти следы отравляющих веществ, "но в Омске и других городах подобных установок, разумеется, нет, так как они очень дороги".
В Москве, по его оценке, подобные установки должны быть, "но информация из Москвы идет через спецорганы, так что доверять этой информации никак нельзя".
Запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи, в рамках которого у Берлина попросили результаты анализов Навального, Мирзаянов считает "трюком".
Химик также выразил мнение, что в Москве хотят затянуть дискуссию по этой теме, чтобы вопрос потерял остроту.
Отравление Навального – что было ранее:
- 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.