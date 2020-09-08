Разработчик Новичка назвал реальную цель отравления Навального

Навального хотели вывести из строя / Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального не собирались убивать, но хотели сделать инвалидом и вывести из строя, заявил проживающий в США российский химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей отравляющего вещества "Новичок".

Об этом Мирзаянов рассказал в интервью эстонскому порталу ERR, его цитирует "Интерфакс".

"Это чудовищная месть, так как с большой вероятностью Навальный останется инвалидом", - сказал химик.

Мирзаянов полагает, что "за отравлением стоит ГРУ", сотрудники которого были уверены, что яд исчезнет из организма Навального.

Эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют найти следы отравляющих веществ, "но в Омске и других городах подобных установок, разумеется, нет, так как они очень дороги".

В Москве, по его оценке, подобные установки должны быть, "но информация из Москвы идет через спецорганы, так что доверять этой информации никак нельзя".

Запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи, в рамках которого у Берлина попросили результаты анализов Навального, Мирзаянов считает "трюком".

Химик также выразил мнение, что в Москве хотят затянуть дискуссию по этой теме, чтобы вопрос потерял остроту.

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