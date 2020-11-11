Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны

Мир стоит на пороге новой войны, заявили в чешской разведке / Reuters

Человечеству угрожает новая мировая война, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями, сообщили в чешской военной разведке.

"Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — говорится в отчете разведки Чехии за 2019 год.

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и различных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась.

"Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками", — отметили авторы доклада.

Они также подчеркнули, что открытая конфронтация является угрозой.

"Открытая конфронтация не рассматривается как угроза, но является таковой. Она воспринимается как возможность теми, кто считает, что они могли бы быть более успешными в конфликте", — отметили эксперты.

В разведслужбе указали на то, что особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Так, к глобальному конфликту может привести кибератака или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые боевики переделают в боевые.

Угроза Третьей мировой войны – о чем сообщалось ранее:

8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.

"Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален", — заявил Картер.

4 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал теракт в Вене, увязав его с войной за Нагорный Карабах. По его словам, мир наблюдает начало гибридной мировой войны – и игнорировать ее скоро уже не получится.

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