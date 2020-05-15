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"Устроил истерию": эксперт назвал причины резкой смены риторики Путина

15 мая 2020, 23:41

По словам политолога, президент России очень боится низкого рейтинга.

Путин
Политолог рассказал о падении рейтинга Путина / Reuters

Новости России - лидер России Владимир Путин не смог добиться обнуления президентского срока и в данный момент вынужден срочно менять свой курс из-за резкого падения ретина.

Об этом сообщил в интервью Обозревателю известный политический эксперт Дмитрий Орешкин и заверил, что Путин сам устроил "истерию с перестановкой Конституции".

"Обнуление должно было пройти пафосно, при бурных аплодисментах трудящихся, всенародном голосовании, чтобы продемонстрировать 75-процентную поддержку его инициатив и соответственно его дальнейшее пребывание во власти на, как минимум, два ближайших срока. Этого не получилось, и теперь он по-советски меняет свою риторику – в том смысле, что советские газеты надо читать между строк", – прокомментировал он.

Также политолог заявил, что СМИ уже пишут об общенародном голосовании, которое якобы отодвинули, хотя еще месяц назад это была проблема номер один в РФ.

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"Было понятно, что так или иначе это голосование пройдет в пользу Путина, но хотели сделать, чтобы оно прошло не просто в пользу Путина, а шумно в его пользу", – добавил он.

Орешкин указал на то, что ситуация радикально поменялась, в том числе из-за пандемии, в результате чего назначенный на 22 апреля всенародный референдум пришлось перенести.

"Сейчас мы видим, как рейтинг поддержки Путина падает не то, чтобы катастрофически, и не то, чтобы слишком быстро, но устойчиво и под горку, и нет никаких оснований надеяться, что он поднимется", – подчеркнул Орешкин.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Дмитрий Орешкин Владимир Путин
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