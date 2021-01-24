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Народ показал "кулак" Кремлю: чем закончились митинги в России и когда продолжение

24 января 2021, 07:39
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Количество задержаний стало рекордным за все время проведения протестных акций в современной истории России.

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального
В ходе протестов в России задержали более трех тысяч человек / Reuters

Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального.

На акциях протеста в поддержку Навального по всей России задержаны более трех тысяч человек, сообщает "ОВД-Инфо".

По состоянию на утро воскресенья, 24 января, было известно о 3296 задержанных, из них только в Москве – 1294, в Санкт-Петербурге – 486.

От 50 до 100 задержанных — в Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани и Хабаровске.

В общей сложности задержания были в более чем ста населенных пунктах России.

Количество задержаний стало рекордным за все время проведения протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей задержали 12 июня 2017 года: по всей стране — 1769 человек, в Москве — 866.

Несмотря на отсутствие согласований с властями, протестная акция стала крупнейшей за многие годы. В ней участвовали десятки тысяч людей. В отличие от многих других митингов, на нее собрались тысячи людей в регионах. Как сообщает Медуза, в Краснодаре на улицы вышли около шести тысяч человек, в Екатеринбурге — семь тысяч, в Нижнем Новгороде — до десяти тысяч, в Перми — от трех до 10 тысяч протестующих, в Барнауле — три тысячи человек, в Сыктывкаре — 1200 человек.

В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. Reuters утверждает, что в городе на улицы вышли 40 тысяч человек. Проект "Белый счетчик", ведущий независимый подсчет участников протестных акций, сообщил о 15 тысячах митингующих на пике выступлений; всего, по его данным, в них могли поучаствовать 20 тысяч человек. МВД оценило количество участников акции в четыре тысячи человек.

В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.

Продолжение митингов

Соратники Алексея Навального уже анонсировали новые акции протеста. В Telegram-канале Команда Навального сказано, что акции протеста продолжатся на следующих выходных.

Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

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