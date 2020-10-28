Считает Украину угрозой: Лукашенко придумал, как наказать украинцев

Протесты в Беларуси - Лукашенко придумал, как наказать Украину / 100.gpk.gov.by

Граждан трех стран перестали пускать в Беларусь. Речь идет о соседних державах, в том числе и об Украине.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", – заявил в эфире Громадського радіо посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Дипломат признал, что "все это безосновательно". А причиной подобных действий он считает желание "оправдывать жесткие действия в отношении протестующих".

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