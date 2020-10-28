Считает Украину угрозой: Лукашенко придумал, как наказать украинцев

Граждан Украины, Литвы и Польши не допускают на территорию Беларуси, заявил белорусский посол.
Граждан трех стран перестали пускать в Беларусь. Речь идет о соседних державах, в том числе и об Украине.
"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", – заявил в эфире Громадського радіо посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.
Дипломат признал, что "все это безосновательно". А причиной подобных действий он считает желание "оправдывать жесткие действия в отношении протестующих".
Протесты в Беларуси – что было ранее
- Президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался тем, как приказал разогнать "проколотую и прокуренную толпу". Он еще раз выступил со своей антипротестной риторикой.
- 26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.
- 25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.
Автор: Диана Беловодская