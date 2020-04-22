"Терпеть эту хреновню": вспененный яростью Соловьев выгнал украинского эксперта

Соловьев / канал Россия 1

Одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев устроил очередную сцену с изгнанием из студии своей передачи на канале Россия 1 украинского эксперта-политолога Вячеслава Ковтуна.

Соловьев разъярился из-за комментария Ковтуна о митинге, который прошел 20 апреля в городе Владикавказ. По словам украинца, бойцы Росгвардии якобы прятались от людей на несанкционированном митинге.

"Пойдешь сегодня пешком в Киев. Я больше не намерен терпеть эту хреновню. [...]. Ты понимаешь, сколько людей окажутся на больничной койке и сколько умрут из-за того, что такие сволочи, как ты, поддерживают безумцев, поддерживающих, что надо выходить и ломать карантин.Слушай, пшел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно – домой", – разъерепенился Соловьев.

Напомним, ранее Владимир Соловьев жестоко разыграл Вячеслава Ковтуна. Российский телепропагандист подослал к нему в гримерке мужчину в форме судебного пристава, который принес якобы повестку в суд.