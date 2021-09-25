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Визит Зеленского в Москву и "слабость" Украины: эксперт назвал сценарий Путина на переговоры

25 сентября 2021, 05:28
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Путин не заинтересован в переговорах с Зеленским с точки зрения имиджа главы РФ в своем государстве, считает Дмитрий Орешкин.

Зеленский
Кремлю выгодно, чтобы Зеленский приехал на встречу с Путиным в Москву – политолог / Reuters

Российский глава государства Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским все-таки состоялась. В Кремле считают, что такая ситуация якобы будет проявлением "слабости Путина". При этом российским властям выгодно, чтобы Зеленский приехал с визитом в Москву – это будет подано как "слабость Украины". По итогу ситуация более выгодная для Путина, поскольку в России, в отличие от Украины, установлена монополия на СМИ. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в Москве с точки зрения имиджа Путина не видят смысла во встрече главы РФ с украинским президентом Зеленским, поскольку такой шаг может быть воспринят в качестве "слабости" хозяина Кремля. Визит Зеленского в Москву, наоборот, был бы выгоден российским властям, так как тогда можно было бы обвинить в "слабости" уже Киев, который, дескать, пошел на условия Кремля.Читайте такжеПутин будет готов к встрече с Зеленским: в Кремле объявили об ожидании переговоров

"Путину имиджево это не нужно. Ему вообще сейчас важно, чтобы украинская тематика остывала в глазах общественного мнения. Я думаю, что скорее его имиджмейкеры думают, что это будет знак слабости Путина. Сейчас доминирует все более примитивная и диковатая модель интерпретации международных отношений, что если, скажем, Башар Асад приезжает в Россию, значит, ему что-то нужно, у него слабая позиция и он ищет помощи. Если приезжает Зеленский, это будет подано так, что Украина согласилась на повестку дня Кремля, и это будет подано как виртуальная победа Путина. Мне кажется, что Путин с удовольствием бы получил такой визит, если Зеленский будет ехать в Москву и это будет подано как слабость Украины", - объяснил ситуацию Орешкин.

По его словам, обстановка более выгодна для Путина, так как любой его шаг в информационном поле будет показан как победа из-за ситуации со СМИ. В то время как Зеленского подвергают критике за любое его действие.

"У Путина такая ситуация, что он изначально находится в выигрышном варианте. Что бы он ни делал, это будет подано как его победа. Когда нет свободных СМИ и нет возможности достучаться до избирателя, мы идем от победы к победе, потому что они "нарисованы" в телевизоре. У Зеленского европейская проблема — его критикуют за любой шаг", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

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Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявлял, что Киев ведет переговоры с Москвой по поводу возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Кремль не ведет конкретных переговоров с Банковой по встрече Путина и Зеленского.Читайте такжеВозврат Крыма с Донбассом и путь Азербайджана: политик объяснил провал встречи Зеленского и Путина

В Офисе президента в ответ опровергли слова Пескова о встрече Зеленского и Путина и подчеркнули, что такое заявление можно трактовать как "банальную психологическую уловку" Кремля.

Путин обвинял Зеленского в том, что украинский гарант, дескать, "сдал Украину под внешнее управление Запада". Поэтому он якобы не видит смысла проводит встречу на высшем уровне.

Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Путиным в том случае, если Россия действительно настроена на конструктивный диалог с Украиной и намерена разрешить конфликт двух государств.

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