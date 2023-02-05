Собрались подорвать больницы: в России "анонсировали" мощную атаку на Краматорск

Пропагандистский текст можно расценивать как своеобразный анонс удара захватчиков по Краматорску.

Недавний удар по Краматорску / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda, УНИАН

В министерстве обороны России заявили, что в городе Краматорск Донецкой области могут быть уничтожены три медицинских учреждения.

Страна-агрессор утверждает, что якобы это будет "провокация ВСУ" и "дистанционный управляемый подрыв" зданий украинскими военными.

Кремлевская пропаганда ранее уже не раз публиковала подобные обвинения перед собственными обстрелами, чтобы оправдать удары своей армии по гражданской инфраструктуре Украины.

Срочное заявление российского межведомственного координационного штаба пресс-служба МО государства-террориста опубликовала вечером 5 февраля.

Пропагандистский текст можно расценивать как своеобразный анонс удара захватчиков по Краматорску.

Кроме того, они даже написали конкретные больницы и назвали их адреса.

Это наркологический и онкологический диспансеры (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первая городская больница (ул. Алексея Тихого, д.17).

В РФ утверждают, что "масштабную провокацию для обвинения России в совершении военных преступлений" проведут якобы украинские спецслужбы в ближайшее время. Конкретной даты нет.

Ракетные удары РФ по Украине

Вечером 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому центре Краматорска с использованием "Искандера".

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что РФ может готовить новый удар по Украине. По ее словам, оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и перерабатывает ракеты C - 300 и C-400 для запусков "земля-земля".

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что если у России останутся технологические возможности, то вблизи 24 февраля будет один из самых массовых ударов по Украине ракетами и беспилотниками.

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