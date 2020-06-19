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"Украина пыталась меня убить": опубликована книга со скандальными заявлениями Трампа

Трамп считал Украину препятствием на пути построения конструктивных отношений с Россией.

19 июня 2020, 11:52
Дональд Трамп
Трампа обвинили в нежелании помогать Украине / GettyImages

Президент США Дональд Трамп был враждебно настроен по отношению к Украине и полагал, что Киев мешает Вашингтону поладить с Москвой. Также американский глава государства акцентировал внимание на роли украинской стороны во время предвыборной гонки в США 2016 года и считал, что именно Украина якобы стояла за хакерскими атаками на сервера Демократической партии.

Об этом сообщается в материале издания The Independent, которое приводит выдержки из книги экс-советника Трамп по нацбезопасности Джона Болтона Комната, где все это произошло.

Согласно заявлениям Болтона, Трамп недоброжелательно относился к Украине и задерживал Киеву военную помощь. Он считал, что Украина препятствует установлению конструктивных отношений США с Россией. Позиция Трампа была хорошо известна всем влиятельным чиновникам в Белом доме.

По словам Болтона, в 2019 году Трамп в Овальном кабинете провел переговоры со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, послом ЕС Гордоном Сондлендом и американским министром энергетики. На встрече присутствовал Чарльз Куперман – заместитель Джона Болтона, который заявил, что Трамп отказывается помогать Украине.

"Украина пыталась меня убить. Я чертовски не заинтересован в том, чтобы помогать им", - сказал Трамп со слов Купермана.

Как подчеркнул Болтон, по мнению Трампа, это Украина организовала хакерские атаки на сервера Демократической партии США в 2016 году, а не Россия.

Напомним, украинский политолог Олег Соскин ранее заявил, что Трамп в случае своего переизбрания на второй президентский срок не будет не будет стремиться к сотрудничеству с Украиной. По словам аналитика, американский президент заинтересован в налаживании отношений с Россией.

Дональд Трамп США новости Украины новости России
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