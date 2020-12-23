Стало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2

Этап завершения строительства СП-2 в Дании начнется уже 15 января / Reuters

В территориальных водах Дании с 15 января 2021 года планируется начать строительство последнего участка газопровода Северный поток-2. Прокладыванием труб займется баржа Фортуна.

Как сообщает немецкое информагентство DW со ссылкой на Датское морское управление, также к продолжению строительства СП-2 в Дании, которое должно начаться с 15 января следующего года, привлекут российские суда Мурман и Балтийский исследователь, принадлежащие Морской спасательной службе РФ.

В Датском морском управлении уже предупредили, что к судам на время проведения работ запретят приближаться на несколько сотен метров. В этом районе будут запрещены рыбалка, ныряние и плавание.

"Защитная зона простирается на 200 метров с каждой стороны кабелей", - подчеркнули в управлении.Читайте такжеСтало известно о новом ударе США по Северному потоку-2

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