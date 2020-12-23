Стало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2

Укладывать трубы Северного потока-2 будет баржа Фортуна.
В территориальных водах Дании с 15 января 2021 года планируется начать строительство последнего участка газопровода Северный поток-2. Прокладыванием труб займется баржа Фортуна.
Как сообщает немецкое информагентство DW со ссылкой на Датское морское управление, также к продолжению строительства СП-2 в Дании, которое должно начаться с 15 января следующего года, привлекут российские суда Мурман и Балтийский исследователь, принадлежащие Морской спасательной службе РФ.
В Датском морском управлении уже предупредили, что к судам на время проведения работ запретят приближаться на несколько сотен метров. В этом районе будут запрещены рыбалка, ныряние и плавание.
"Защитная зона простирается на 200 метров с каждой стороны кабелей", - подчеркнули в управлении.Читайте такжеСтало известно о новом ударе США по Северному потоку-2
Северный поток-2 новости
- Оператор Nord Stream AG 11 декабря возобновил строительство Северного потока-2 в территориальных водах Германии после фактически годичного перерыва, связанного с американскими санкциями.
- В Конгрессе США был принят оборонный бюджет на будущий год, в который были включены вопросы санкций против российских газопроводов – Турецкого потока и Северного потока-2. Трамп не намерен подписывать документ, однако законодатели планируют преодолеть вето президента, так как в Палате представителей законопроект набрал две трети голосов.
- В США призывают Германию запретить строительство Северного потока-2, однако в Бундестаге утверждают, что Европа вправе принимать самостоятельные решения в сфере энергетической политики и не считает СП-2 инструментом политического влияния РФ.
- Президент РФ Владимир Путин 17 декабря заявил, что реализация российского газопровода Северный поток-2 является выгодным проектом для Европы. Он выразил надежду, что новая администрация Байдена не будет препятствовать завершению строительства трубопровода.