'Тайна, которую все знают': в МИД Польши намекнули, что в Украине есть западные военные

Сикорский поддерживает идею Макрона об отправке военного контингента, но заявил, что Польша должна быть "последней, кто это сделает".

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Сикорский заявил, что западные солдаты находятся в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Определенное количество военных из стран Запада уже присутствуют на территории Украины. Присутствие западных специалистов в Украине не является тайной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Тагеѕсһау.

"Как говорил ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), в Украине есть некоторое количество военных из ключевых стран... В польском у нас есть выражение "секрет Полишинеля" - для обозначения тайны, которую все знают", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши сослался на слова канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий канцлер заявил 26 февраля, что не хочет, чтобы немецкие военные участвовали в наведении и применении ракет "Taurus" Вооруженными силами Украины.

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По словам Шольца, "то, что делают британцы и французы в отношении контроля за целями и поддержки контроля за целями, не может быть сделано в Германии". Политики интерпретировали эти слова Шольца как подтверждение присутствия западных солдат в Украине.

Сикорский также поддержал идею президента Франции об отправке военных в Украину. В то же время министр иностранных дел Польши отметил, что его страна должна быть последней, кто предложит такую опцию, чтобы не подпитывать российскую пропаганду.

"Украина и Польша 400 лет были в одном государстве. И это (отправка военных в Украину - ред.) легко станет пропагандистским материалом для россиян. Поэтому мы должны были бы быть последними, кто это сделает", - пояснил польский министр.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Предложение Франции об отправке войск в Украину

Напомним, на украинском саммите в Париже президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. После шквала критики французский президент отказался от идеи отправки французских войск в Украину, подчеркнув, что так Франция не будет воевать против России.

Также Макрон отметил, что Франция готова реагировать на действия России в зависимости от обстоятельств, но сейчас "не выступает с наступательными инициативами", так как это нарушило бы коллективную солидарность.

Как сообщал Главред, командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шилль заявил, что Париж может задействовать на поле боя 60 тысяч войск. Он подчеркнул, что Франция способна направить одну 20-тысячную дивизию в Украину в течение 30 дней.

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