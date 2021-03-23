У Байдена заявили, что США и РФ ждут "тяжелые дни"

Джейк Салливан / Фото Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Штаты и Россию ждут "тяжелые дни" из-за разных позиций. При этом он считает, что с РФ можно работать по "ключевым" вопросам.

В интервью MSNBC Салливан повторил позицию Белого дома, комментируя слова Джо Байдена об "убийце" Владимире Путине.

"Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - сказал Салливан.

Он также считает, что с Россией можно работать "по ключевым вопросам". В частности, это касается "ядерной тематики".

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