У Байдена заявили, что США и РФ ждут "тяжелые дни"

Советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что "есть действия, на которые надо отвечать силой".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Штаты и Россию ждут "тяжелые дни" из-за разных позиций. При этом он считает, что с РФ можно работать по "ключевым" вопросам.
В интервью MSNBC Салливан повторил позицию Белого дома, комментируя слова Джо Байдена об "убийце" Владимире Путине.
"Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - сказал Салливан.
Он также считает, что с Россией можно работать "по ключевым вопросам". В частности, это касается "ядерной тематики".
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Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что признал хозяина Кремля "убийцей".
- 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что разговор в прямом эфире, который Владимир Путин предложил провести американскому лидеру Джо Байдену, в понедельник, 22 марта, не состоится.
Автор: Анна Багрий