"У Макрона психические расстройства": Париж жестко ответил на оскорбления Эрдогана

Франция осудила президента Турции за оскорбления Макрона / Reuters

Франция осудила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его комментарии о психическом здоровье Эммануэля Макрона и обращение с мусульманами.

В Елисейском дворце назвали неприемлемыми заявления президента Турции в адрес лидера Франции Эммануэля Макрона и призвали Реджепа Тайипа Эрдогана изменить свой "опасный политический курс", сообщает CNN.

Кроме того, в администрации Макрона отметили, что Париж не собирается устраивать "бесполезную полемику", хотя и "не допустит оскорблений".

"Излишество и грубость - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что это опасно во всех отношениях. Мы не вступаем в ненужную полемику и не принимаем оскорблений", - заявил представитель Елисейского дворца, где проживает французский президент.

В связи с этим Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций.

Отметим, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике за высказывания об исламе французского коллегу Эммануэля Макрона и выступил с утверждением, что лидер Франции нуждается в лечении психических расстройств.

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств", - заявил Эрдоган в субботу, 24 октября.

Добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя под Парижем выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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