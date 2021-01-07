У Трампа стартовала волна отставок из-за беспорядков в Вашингтоне – СМИ

Как минимум три высокопоставленных чиновника Белого дома приняли решение подать в отставку.
Чиновники администрации президента Дональда Трампа в связи с произошедшими накануне беспорядками в Вашингтоне уходят в отставку. Среди них руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришем, социальный секретарь Рики Никета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз.
Как сообщает информагентство Reuters, глава аппарата американской первой леди Мелани Трамп Стефани Гришэм подала заявление в среду, 6 декабря, на фоне резонансных событий, связанных со штурмом Капитолия. Гришэм, которая ранее была пресс-секретарем Белого дома и директором по вопросам коммуникаций, приняла безотлагательное для себя решение.Читайте такжеВ правительстве США обсуждают возможность досрочного отстранения Трампа от власти
Кроме того, согласно данным источников агентства, администрацию американского главы государства также приняли решение покинуть социальный секретарь Рики Никета и заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз.
Также не исключается отставка и замглавы администрации Криса Лидделла.
В Белом доме не официально не комментируют данную информацию.
События в США
- В среду, 6 января, во время заседания Конгресса по вопросу окончательного утверждения итогов выборов президента США, у Капитолия произошла масштабная акция протеста сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, которые не согласны с его поражением.
- Противостояние переросло в столкновение с силовиками – активистам удалось прорваться в здание Конгресса.
- Во время беспорядков в США погибли четыре человека. Как минимум 14 сотрудников полиции получили ранения.
- Избранный президент США Джо Байден назвал события "мятежом" и призвал действующего главу государства Дональда Трампа посодействовать прекращению протестов.
- Дональд Трамп в своем заявлении в очередной раз назвал американские выборы "сфальсифицированными", однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- Позже Конгресс официально утвердил победу "демократа" Джо Байдена на выборах президента США.