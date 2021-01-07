У Трампа стартовала волна отставок из-за беспорядков в Вашингтоне – СМИ

В Белом доме не комментируют отставку чиновников, спровоцированную протестами у Капитолия сторонников Трампа / GettyImages

Чиновники администрации президента Дональда Трампа в связи с произошедшими накануне беспорядками в Вашингтоне уходят в отставку. Среди них руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришем, социальный секретарь Рики Никета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз.

Как сообщает информагентство Reuters, глава аппарата американской первой леди Мелани Трамп Стефани Гришэм подала заявление в среду, 6 декабря, на фоне резонансных событий, связанных со штурмом Капитолия. Гришэм, которая ранее была пресс-секретарем Белого дома и директором по вопросам коммуникаций, приняла безотлагательное для себя решение.Читайте такжеВ правительстве США обсуждают возможность досрочного отстранения Трампа от власти

Кроме того, согласно данным источников агентства, администрацию американского главы государства также приняли решение покинуть социальный секретарь Рики Никета и заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз.

Также не исключается отставка и замглавы администрации Криса Лидделла.

В Белом доме не официально не комментируют данную информацию.

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