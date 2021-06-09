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Украина обладает всеми необходимыми инструментами для присоединения к НАТО - Блинкен

9 июня 2021, 06:40
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Глава Госдепа признал, что далеко не все участники Альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву Плана действий по получению членства в НАТО.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен сделал заявление о членстве Украины в НАТО / Reuters

В Администрации США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами, которые необходимы для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Вашингтон поддерживает Украину, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты (для присоединения к альянсу, - ред.)", - заявил глава Госдепа.

По словам Блинкена, "с момента создания плана действий по получению членства в Североатлантическом альянсе был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина".

Читайте также"Нет смысла смотреть в бинокль": Зеленский призвал НАТО решить вопрос членстве Украины в НАТО"По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении", - сказал он.

При этом Блинкен признал, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (альянса, - ред.) сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", - отметил госсекретарь США.

Решение о начале программы присоединения к НАТО Грузии и Украины было принято на саммите альянса в 2008 году в Бухаресте.

Переговоры Зеленского и Байдена

8 июня вчера состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Американский президент поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Сначала в Офисе президента заявили, что глава Белого дома якобы акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления стране Плана действий относительно членства в Альянсе.

Позже из релиза Офиса президента пришлось убрать слова, что президент США якобы поддержал евроатлантическую интеграцию Украины, а также предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

Позже Зеленский заявил, что в таких делах "слова – не важны, а важны конкретные поступки".

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", - сказал президент Украины.

Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины

  • Польский президент Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите НАТО в июне государства намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантический альянс. Чтобы украинское государство присоединилось к коллективному блоку безопасности Запада, Киев должен выполнить ряд требований.
  • Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию о том, что Украина не примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако, по словам чиновника, Киеву дали гарантии, согласно которым государства обсудят вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО для Киева.
  • Позже в НАТО заявили, что Альянс в вопросе предоставления Украине ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия присоединяться к блоку безопасности Запада тогда, когда наступит нужное время.
  • 4 июня на заседании СНБО в тайном режиме были рассмотрены меры, направленные на углубление интеграции Украины в Североатлантический альянс. Решения по данным мероприятиям были приняты на единогласной основе.
НАТО Энтони Блинкен новости Украины
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