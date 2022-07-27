Ужас и страдания: Путин пытается держать в заложниках весь мир - МИД Британии

Путин пытается шантажировать мир - Трасс / Фото Reuters, УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин хочет держать в заложниках весь мир очередным повышением цен на газ, но ему нельзя позволить достичь в этом хоть малейшего успеха, говорится в заявлении главы МИД Британии Лиз Трасс, пишет The Guardian.

"Именно это (держать в заложниках - ред.) он и пытается сделать, и нам жизненно необходимо оставаться сильными перед лицом его ужасающей агрессии. Если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха, это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе", - подчеркнула Трасс.

При этом она добавила, что президент страны-агрессора не остановится на захвате Украины, он представляет собой угрозу для Восточной Европы и демократии.

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Газовый шантаж Европы со стороны России

Глава Кремля Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия, дескать, собралась получать оплату за газ от стран ЕС только в рублях. По его словам, Москва приняла такое решение из-за санкций со стороны Запада, в результате которых российскому государству, мол, стало невыгодно получать выплаты в иностранной валюте.

Большая семерка резко отвергла требование РФ получать деньги за газ в рублях. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заметил, что такое требование противоречит контрактам, согласно которым европейцы не обязаны платить Москве за топливо в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва может перекрыть поставки газа в Европу, если Запад откажется платить в рублях.

31 марта Путин подписал указ, предусматривающий, мол, поступление денег за поставки газа для "недружественных стран" в рублях. Германия и Франция резко выступили против этого.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от тех заявлений, которые ранее звучали в Кремле. Компании Европы по-прежнему будут платить Москве за газ в евро.

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