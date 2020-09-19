В Европарламенте рассказали, когда прекратят считать Лукашенко президентом Беларуси

В Европарламенте дали Лукашенко срок до 5 ноября / УНИАН

Лидер Беларуси Александр Лукашенко не должен считаться официальным президентом страны с ноября 2020 года, когда истечет срок его полномочий, заявили депутаты Европарламента.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению европарламентариев, после 5 ноября они не будут считать Лукашенко президентом Беларуси.

"Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", - сказано в заявлении Европарламента.

Отметим, в этот день официально закончится пятый президентский срок Александра Лукашенко, поскольку его инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года.

Инаугурация Лукашенко – о чем говорилось ранее: