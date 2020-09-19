В Европарламенте рассказали, когда прекратят считать Лукашенко президентом Беларуси

Согласно заявлению европарламентариев, после 5 ноября они не будут признавать Лукашенко президентом РБ.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко не должен считаться официальным президентом страны с ноября 2020 года, когда истечет срок его полномочий, заявили депутаты Европарламента.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно заявлению европарламентариев, после 5 ноября они не будут считать Лукашенко президентом Беларуси.
"Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", - сказано в заявлении Европарламента.
Отметим, в этот день официально закончится пятый президентский срок Александра Лукашенко, поскольку его инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года.
Инаугурация Лукашенко – о чем говорилось ранее:
- 13 сентября в Центризбиркоме РБ заявили, что ни сном ни духом о дате инаугурации Александра Лукашенко.
- 19 августа в ЦИК Беларуси назвали сроки инаугурации президента Александра Лукашенко. "Инаугурация пройдет не позже, чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.
- 15 августа в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов выборов президента в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
Автор: Адриана Бубновская