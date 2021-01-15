В Германии разрешили достраивать Северный поток-2

Компании-оператору газопровода Северный поток-2 разрешили прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне.
В пятницу, 15 января 2021 года, правительство Федеративной Республики Германия выдало разрешение на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщают в Федеральном ведомстве судоходства и гидрографии ФРГ.
Известно, что ведомство продлило период действия выданного разрешения на строительство газопровода Северный поток-2. Теперь его трубы можно укладывать в пределах Германии до конца мая 2021 года.
"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", ‒ заявили в ведомстве.
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Северный поток-2 новости
- Строительство газопровода Северный поток-2 возобновилось 11 декабря 2020 года спустя практически год после того, как сооружение трубопровода было остановлено американскими санкциями.
- 28 декабря компания Nord Stream 2 AG заявила о том, что работы по строительству газопровода СП-2 в Германии завершены.
- Известно, что строительство последнего участка Северного потока-2 в Дании должно начаться 15 января.