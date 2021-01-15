В Германии разрешили достраивать Северный поток-2

Газопровод Северный поток-2 / Reuters

В пятницу, 15 января 2021 года, правительство Федеративной Республики Германия выдало разрешение на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сообщают в Федеральном ведомстве судоходства и гидрографии ФРГ.

Известно, что ведомство продлило период действия выданного разрешения на строительство газопровода Северный поток-2. Теперь его трубы можно укладывать в пределах Германии до конца мая 2021 года.

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", ‒ заявили в ведомстве.

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