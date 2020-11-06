В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке

Владимир Путин здоров и не сбирается в отставку, сообщил его спикер / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что информация западных СМИ о наличии у главы РФ серьезной болезни является "полной чушью".

У российского лидера "здоровье отменное", рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Путин не сбирается идти в отставку.

"Чушь это полная (сведения западных СМИ о серьезной болезни главы России – Ред.). У президента все хорошо (со здоровьем – Ред.)", – заявил пресс-секретарь.

Ранее британский таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники, писал, что Владимир Путин болен – он страдает болезнью Паркинсона.

Издание также выяснило, что Путин собирается покинуть пост президент РФ в январе 2021 года.

Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.

Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.